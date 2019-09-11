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面板雙虎現在連貓都不是！他斷言這個產業的殺戮沒終點

2019-09-11 16:11聯合報 記者林文義╱即時報導

我國面板龍頭友達宣布其美國存託股票（ADSs）將從紐約證券交易所自願下市。 聯合...
我國面板龍頭友達宣布其美國存託股票（ADSs）將從紐約證券交易所自願下市。 聯合報系資料照片
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財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
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友達宣布ADR將從紐約交易所下市，並從市場購回12.5萬張庫藏股，同時總經理宣布換人，期待友達能重生，面板產業的大起大落，引發熱議，財信傳媒董事長謝金河斷言，這個產業的殺戮沒有終點，台灣的面板產業只能且戰且走，苦撐待變。  

面板產業不堪回首憶當年！謝金河表示，面板曾經是台灣和半導體並稱的兆元產業，如今半導體有台積電一柱擎天，友達，奇美在2004年前後，一度直追三星，LGD，號稱面板雙虎。

在盛況空前的時候，奇美的許文龍曾忍不住說：這是百年來最好的產業！誰也沒想到，這個百年最好產業，很可能是百年來最慘的「慘業」。

謝金河說，友達的ADR在2002年5月以每股11.57美元在紐約交易所掛牌上市，那時友達股價漲到79.5元，ADR最高漲到25.93美元，今年面板再成殺戮戰場，友達ADR最慘跌到2.16美元，股價跌到高峰時期的十分之一都不到，當然下市是最好的解脫。

台灣這個一度令人羨慕的兆元產業，先是廣輝併入友達，仁寶的統寶最後斷尾求生，奇美與群創合併，本來群創光電有郭董當後盾，但仍不敵大環境的頹勢，今年奇美低價殺出幾十萬張群創股市，令人不勝唏噓。今年從大尺寸轉向中小尺寸的華映也倒下。台灣的面板兩隻老虎，現在連貓都不是！

謝金河表示，台灣的面板產業已殺得見骨，這兩年災難輪到南韓，以50吋大面板為主的LGD去年股價大跌41%，本業出現虧損，LG Display今年首季本業虧損1320億韓元，老早避開大尺寸面板，轉入OLED的三星顯示器部門也出現虧損。過去三星靠手機，面板，半導體三根大柱，現在只剩半導體一枝獨秀。

謝金河說，全球面板廠今年只有京東方賺錢，今年上半年，京東方營收550.39億人民幣，稅後純益16.68億人民幣，EPS0.048元人民幣，股價4.01元人民幣，市值1388.2億人民幣，反應67倍本益比，可以想見中國國家隊的威力，京東方已是全球面板產業的超級巨星。有國家隊當後盾，這個產業的殺戮沒有終點，台灣的面板產業只能且戰且走，苦撐待變。

大尺寸面板友達人民幣
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