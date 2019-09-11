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Google加碼投資台灣 在台南購地興建資料中心

2019-09-11 11:34中央社 台北11日電

Google今天發布新聞稿宣布，已於台南購地，因應未來在台資料中心的營運需求；Google表示，按照嚴謹的選址流程、評估技術與各項因素，選擇台南作為興建資料中心的地點。

Google表示，如同全球各地的Google資料中心，Google按照嚴謹的選址流程、評估技術與各項因素，選擇台南作為興建資料中心的地點；非常感謝經濟部工業局、台南市政府、台南科技工業園區、台灣電力公司以及許多合作夥伴，為這次的選址流程提供諸多協助。

Google指出，台灣是全球高科技產業重鎮，長期以來支持創新發展，更位處亞洲中心地帶；台灣的這些優勢是Google在2013年於彰化啟用資料中心的主要原因。

在台灣展開營運後，Google一直十分重視Google資料中心對當地環境帶來的影響，因此投入了數項環境保護行動，例如：廢棄物管理計畫、近期開放的電動車充電站。今年年初，也在台灣落實了Google 採用再生能源的長期承諾，向座落於台南市的太陽能電廠購買10MW（千瓩） 的再生能源電力。

數年來，Google也不斷透過資料中心社區公益計畫（Data Center Community Grant Program） 支持台灣資料中心的鄰近社區發展，自2015年至今年，已有超過40個包括公立學校和非營利組織等單位、以及超過50個幫助當地社區發展的專案，獲得總額43萬美元 （約新台幣1350萬元）的資助獎金。這項計畫旨在支持STEM（科學、技術、工程、數學）教育、協助弭平數位落差、以及發展維護區域生態的行動。

隨著 Google在台資料中心投資的逐漸增加，Google也為台灣本地的人才帶來更多的就業機會。Google表示，2018年起，開始在台灣的資料中心招收實習生，這項計畫非常成功，有幾位實習生在畢業後已被Google資料中心聘用為正職員工，而Google也決定擴大實習計畫的規模。

Google指出，將持續在台灣成長，尋求擴展的機會，期待在不久的將來還能分享更多關於Google台灣資料中心的計畫。

Google太陽能電廠再生能源廢棄物電動車
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