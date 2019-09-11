新iPhone 20日開賣 遠傳今早11點開放登記

2019-09-11 08:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



果粉引領期待的最新iPhone，已於台灣時間今（11）日凌晨一點正式與全球亮相，此次Apple發表iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max共三款新機及紫色與夜幕綠色兩款新色。同時，遠傳將於9月20（五）在全台直營/加盟/德誼及網路門市正式開賣iPhone 11系列。為服務廣大果粉，遠傳網路門市將於今日上午11:00起開放最新iPhone的線上預約登記。

活動網址：http://preregistration.fetnet.net 或透過行動客服APP線上登記，想掌握最新iPhone第一手訊息及優惠，來遠傳就對了。此外，遠傳特別推出網路門市加碼限定，凡於網路門市登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3,000元，還有機會將Apple Watch S4帶回家，心動的果粉快快行動吧。

同時，遠傳邀請去年9月底前申辦「iPhone XS年年換新」方案的用戶，歡迎回娘家提前升級續約換新機，享iPhone新機最高額外再折1萬5千元的折價，讓果粉們輕鬆入手最新iPhone 11系列。

此外，遠傳也在發表會的前夕，以「和2019全新iPhone靠得更近，為果粉想得更遠」為主題，在Facebook臉書社群平台上舉辦了「尋找iPhone首席設計師接班人」社群互動活動，邀請粉絲們來一展設計長才，設計出心目中最潮iPhone。

短短4天活動，吸引萬人參與，果粉對於最新iPhone的功能、設計外觀，發揮天馬行空的想像力，且瞬間湧入大批設計理念留言，其中有26%的網友期待自己的新iPhone有別與以往，前無古人後無來者的創新設計；25%則渴望經典Home鍵回歸；21%則是期待在相機鏡頭上有大躍進，為新iPhone的上市額外增添不少有趣的話題。