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聯茂、貿聯目標價 高盛喊178元、280元

2019-09-11 01:56經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

高盛證券上半年延攬張博凱擔任大中華區科技產業研究主管後，發布報告頻率提升，並積極追蹤台灣潛力股；10日該券商一口氣初評聯茂（6213）、貿聯兩大高價股，評級皆為「買進」，目標價178元、280元，雙雙喊出外資圈最高價。

這次初評後，高盛從張博凱和多名麥格理分析師陸續轉任以來，研究團隊今年來已初評超過十檔個股，表現相當積極。證交所統計，高盛前八月的經紀市占率也有所提升，從去年底的19名提高到8月為17名。

高盛初評聯茂，是該券商7月首次評等台燿、台光電後，再度挖掘PCB潛力股；高盛分析，受惠5G和雲端需求爆發，2025年高階CCL市場規模預計翻倍到40億美元，台灣CCL大廠以聯茂最具優勢。

過去聯茂提前為新通訊技術和雲端轉型，今年預計來自5G、雲端的收入比重達到35-40%，2025年該兩大業務更上看七成比重，同期高盛預測聯茂的毛利率，將從目前的23%提高到26%。

如以今、明、後年潛力看，高盛預測，聯茂近三年獲利將複合成長32%，為過去五年增幅多出一倍；每股純益（EPS）分別預測8.2元、11.8元和14.4元，表現強勁。

貿聯短線走跌，但高盛認是布局好時機；現階段貿聯來自特斯拉的收入比重高，2019-2021年高盛預測特斯拉營收將趨向穩定，促使貿聯相關獲利好轉。

此外，貿聯積極搶進其他電動車品牌、擴充基座市占看增，也替未來創造更多潛能。

高盛表示，以貿聯整體電動車業務的毛利率來說，預測2021年可成長到18.7%，比2018年的14%增加4個百分點，擴充基座受惠USB 4.0升級，市占則看增0.5-1個百分點，換算2019-2021年EPS，有機會從14元提升到21元。

貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
貿聯董事長梁華哲（報系資料照）
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