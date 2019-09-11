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台積電、日月光培育人才 攜手大學團隊

2019-09-11 00:11經濟日報 記者簡永祥╱台北報導

晶圓代工龍頭台積電半導體封測一哥日月光積極培育校園人才。台積電為獎勵學子投入先進製程領域，將舉辦首屆「前瞻布局大賽」；日月光則攜手大學專業團隊，鎖定智慧化轉型，以製程優化提升效能為目標。

台積電表示，為鼓勵台灣年輕學子進入先進製程領域，台積電偕同雲端聯盟合作夥伴益華電腦及微軟Azure，規劃一系列線上及線下的教學和訓練課程，希望透過雲端競賽的方式，將台積電獨具的最先進的半導體製程技術與學界接軌。

台積電指出，首屆「前瞻布局大賽」預計廣邀超過300名國內大學及研究所學生參與競賽，共計設立超過20個獎項，即日起至10月15日報名，12月中旬舉辦線上初賽，並於明年1月中旬於台積公司以現場實作方式進行決賽。

日月光集團則攜手成功大學、中山大學、高雄科技大學的專業團隊，於昨（10）日舉行第四屆自動化產學合作成果發表會，分別針對智慧製造、機台失效原因智能分類、製程良率提升，以及資訊安全資產識別四大面向，進行九項專案的經驗成果分享。

日月光集團表示，自2015年起，與南部多所頂尖大學進行自動化產學技術研究合作，已累計29件合作專案，今年持續投入智慧化轉型，以製程優化提升效能為目標。日月光在過去三年投入2,600萬元，與南部學校展開一系列AI產學專案及「AI技術領袖人才訓練專案」培訓課程。

台積電日月光半導體
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