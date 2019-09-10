廣達8月營收918.68億元 創今年新高

2019-09-10 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達今（10）日公布2019年8月營收918.68億元，創今年新高，緯創8月營收700.65億元，月增5.21%，進入第3季傳統旺季，廣達與緯創預期9月營收將持續往上，至於第4季因為有美中貿易戰關稅因素，還要再觀察，才能確定。

廣達2019年8月營收918.68億元，月增10.69%，年減7.5%，今年前八月營收為6,419.34億元，年增3.85%。廣達8月筆電出貨量300萬台，較7月的280萬台成長，不過，今年前八月筆電出貨量，衰退11%。

廣達主要以消費性筆電為出貨主力，雖然微軟Windos 7將在2020年中止更新服務，使得商用筆電近期出現換機潮，但是消費性筆電的換機並不明顯，不過，廣達受惠非筆電產品（例如伺服器）出貨暢旺，使得8月營收較7月持續成長。

由於2019年第2季基期較高，廣達第3季筆電出貨將季增0至5%，伺服器出貨2019年全年仍是兩位數成長。廣達董事長林百里之前表示，2019年下半年雲端（伺服器）會有很好成長，AI也會有新的突破與成長，老東西（筆電）成長一點，新東西成長很快，雲端每年雙位數成長，維持不變。

至於緯創2019年8月營收700.65億元，月增5.21%，年減5.03%，今年前八個月營收為5,484.17億元，年增0.34%。緯創8月筆電出貨140萬台，較7月的130萬台小增，8月伺服器出貨17萬台，較7月減少1萬台，8月桌機出貨110萬台，與7月一樣，8月顯示器產品出貨75萬台，與7月一樣。

緯創表示，2019年9月四大產品線出貨量，都會較8月成長，第3季營運高點應該是在9月，符合之前所說逐月往上的趨勢，至於第4季目前還很難說，主要是美中貿易戰的關稅問題。若是2020年1月要出的貨，因為美國在2019年12月要加徵關稅，提前出貨，則2019年第4季營運就不會差，還要再觀察一段時間，才能確定第4季的出貨預估。