可成很「匯」賺 8月匯兌收益進帳10億元

2019-09-10 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



金屬機殼大廠可成（2474）今（10）日公告8月自結財報，8月稅前淨利27.35億元，月增60.2%，獲利成長主因來自匯兌收益，而上月營收則衝上87.38億元，月增0.7%、年增4.7%，創今年以來新高。

可成今年前八月營收492.96億元，年減13.5%，稅前淨利達136億元。可成指出，上月營收微幅成長，符合先期預期，而稅前淨利大幅成長的主因來自人民幣、新台幣雙雙貶值，匯率走勢對公司有利，預料9月營收與8月差異不大，整體第3季業績將優於第2季。

由於人民幣、新台幣在上月同時貶值，對於以美元計價的可成而言，是最有利的匯率走勢，一方面人民幣付出的人事成本減少，另一方面新台幣貶值也有助於出口時競爭力提升，因此帶動可成8月稅前淨利較7月多出逾10億元。

至於本業部分，可成為蘋果iPhone機殼主要供應商，隨著蘋果即將發表新機，市場預期可成本季營運表現將快速加溫，但第4季能否持續成長，則端看客戶新機銷售狀況而定，現階段下季的訂單能見度尚不明朗。

日前可成董事長洪水樹曾於股東會指出，過去幾個月公司確實比較辛苦，營收、獲利都下滑，但公司內部持續整合、技術持續提升，產線也不斷優化，從目前狀況看，第3季會明顯改善，業績會比上半年大幅成長，有信心重回成長軌跡。

此外，即使許多分析師認為今年iPhone銷售量仍面臨許多挑戰，但可成擁有不少非蘋的5G手機機殼訂單，此部分有助於提升產品單價，蘋果新機的需求以及較高的單價都有助於第3季毛利率。