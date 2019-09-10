圓展推機械式手臂無線實物（投）攝影機 搶教育商機

2019-09-10 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球實物攝影機大廠圓展科技（3669）推出兩款機械式手臂無線實物（投）攝影機，開創全新互動學習體驗，搶攻第4季的教育商機。

圓展表示，新產品的機械式手臂無線實物（投）攝影機AVer M15W與AVer M70W，搭載全新獨家軟體AVerTouch和多種傳輸介面，可無線連接雲端、行動裝置及運用多元教學工具，開啟互動教學無限可能性。

並且，配備1300萬畫素鏡頭、4K超高畫質和60fps顯示速率，讓老師輕鬆將生硬的課程轉換成動態、擬真的教學情境；全新獨家軟體AVerTouch，可將實物攝影機無線連接手機、平板、筆電等行動裝置，老師能即時將影像上傳至Google雲端硬碟、DropBox等平台儲存；搭配畫面註記、畫面縮放（ePTZ）、錄影和雙分割畫面等功能，讓課堂教學變得更靈活、更彈性。

1至8月圓展合併營收14.37億元，年增1.39%。圓展強調，隨著教學內容數位化及翻轉教學的趨勢，教育事業除繼續深耕全球巿場外，也延伸至高教巿場，並致力於核心技術產品與AIoT結合的智慧教育解決方案，讓學習更多元、互動與協作，開創新訂單、新商機。

上半年圓展稅後淨損1,260萬元，每股淨損0.14元，展望下半年，在教育事業、視訊事業雙引擎帶動下，法人預估，受惠7、8月旺季獲利貢獻下，全年將有望轉盈。