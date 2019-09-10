樺漢8月營收61.78億元 年減4.8%

2019-09-10 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）公布8月營收為61.78億元，月減4.6% 、年減4.8%，累計前八月營收為490.36億元，年增幅度減少至29%。

展望未來，樺漢預估第3季營收會較第2季成長，主要來自工業互聯網中涉及航空及自駕車及智能零售業務。

樺漢科技表示，雖然美中貿易戰全面擴大，但公司已預先啟動替代方案，有助於減緩衝擊，經內部估算，美洲營收占比為18%，扣除加拿大後美國營收佔比15%，其中自中國輸往美國營收占7.5%，現階段相關客戶仍同意吸收額外的關稅。

樺漢強調，未來將持續將輸往美國之製造工廠移到墨西哥、台灣及歐洲其他國家，預計今年底前美國政府加徵關稅的影響數將降至為3-4%。

樺漢受惠於系統整合業務獲利恢復預期水準，第2季毛利率為 22.5%，較上季增加0.9%，營業淨利率為3.8%，也季增0.6%，單季每股純益為2.87元，優於首季的1.52元。

樺漢第2季營收達187億元，季成長6%、較去年同期成長27.6%，若剔除帆宣營收收入（於2018年5月15日併購）則較去年同期成長12%，成長動能主要來自德國子公司S&T及ODM事業群。歸屬母公司單季稅後淨利為2.37億元，季增99%、年減12%。

樺漢科技表示，第2季EPS原可達3.43元，惟因於2016年發行的CB2因部分債券持有人於5月行使賣回權，依國際會計準則規定應據以認列債券提前贖回費用計5,800 萬元。