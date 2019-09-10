岱宇8月營收4.30億元 月增23%

2019-09-10 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



運動健身器材大廠岱宇（1598）今（10）日公布8月合併營收4.30億元，月增23%、年增1.7%；累計前八月合併營收36.67億元、年增8.5%。法人估，隨著各品牌新品陸續上市，有望帶動新一波營運動能。

岱宇表示，8月營運表現亮眼，主要因為SPIRIT品牌持續在歐美地區保持良好銷售水準；SOLE品牌也受惠主要通路客戶DICK’S穩步擴張全美門市數量，加上今年新改款健身器材陸續取得歐美市場認證，逐步挹注營收。

此外，UFC品牌銷售亦有斬獲，第3季推出新款綜合格鬥訓練假人產品，於8月完成小量出貨認列。

為深化家用健身器材市占率，岱宇積極拓展商用健身器材市場及醫療復健領域的銷售，包括第2季與美麗達人Kimiko老師共同合作推出獨家「KimiBarre美型棒」產品，市場反應熱烈。

岱宇表示，這款產品結合Kimiko老師課程，以鍛鍊深層肌肉達到外觀勻稱的纖細美態，預期可搭上年底旺季，締造新一波銷售動能。

另一方面，XTERRA品牌已成功打開大眾家用健身器材市場銷售，今年起受惠主要客戶Amazon拉貨力道較去年明顯增溫，並陸續洽談新款中低階跑步機、健身車及划船器等產品訂單，法人估，有機會看見更為強勁的銷售動能。

展望未來，岱宇看好步入下半年健身器材傳統銷售旺季，有助於帶動家用、商用及醫療復健業務銷售表現，創造未來營運逐季成長力道。

其中，包括SOLE新改款產品銷售升溫。XTERRA品牌亦將推出八款中低階健身器材產品，進一步帶動品牌全球市占表現。

另外，綜合格鬥品牌UFC全球代理商躍升至29家，其中新款綜合格鬥訓練假人產品，已陸續與其他地區代理商洽談產品訂單，並計畫第3季在北美開放200多家體育用品店上市銷售相關產品，有望帶動整體營運保持良好成長動能。