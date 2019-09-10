和碩8月營收微幅下滑 靜待新iPhone拉貨

2019-09-10 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



iPhone代工廠和碩（4938）公布8月營收，較上月微幅下滑。法人預估，隨著蘋果今年新iPhone亮相，對相關代工廠啟動拉貨，和碩第3季營收將超過第2季，下半年營運呈現逐季成長態勢。

和碩公布8月營收984.07億元，月減0.4%、年增0.2%，表現符合預期。累計今年前8個月營收7,906.29億元，年增4.8%。

法人預估，隨著新iPhone即將於9月開賣，蘋果對相關代工廠啟動拉貨，和碩9月開始營收逐月成長，第3季營收相對第2季有望雙位數增長，下半年將呈現逐季成長態勢。

蘋果即將於美西時間10日上午10時（台北時間11日凌晨1時）舉行秋季新品發表會，市場預料，蘋果將發表三款iPhone新機，分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，兩種高階款的螢幕尺寸分別是5.8吋和6.1吋，搭載OLED螢幕，至於iPhone 11具備LCD螢幕。

分析師預期，由於蘋果明年新機將支援5G，手機將大改版，讓今年iPhone新機亮點不多，硬體方面主要為處理器更新，及攝影功能強化。

根據研調機構TrendForce調查，2019 年全球智慧型手機生產數量約13.86 億支，年衰退4.9%。2019年iPhone生產數量約1.85億支，年衰退14%。

在開賣時間上，市場猜測，蘋果將延續去年銷售策略，高階款兩隻手機將率先銷售，於本月20日開賣，至於LCD款則較晚上市。