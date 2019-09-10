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台積電首屆前瞻佈局大賽開跑 冠軍獨得20萬元

2019-09-10 17:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)今(10)日宣布首屆「前瞻佈局大賽」開跑，結合線上及線下課程廣邀年輕學子挑戰先進製程佈局創新，預計邀請超過300 名國內大學及研究所年輕學子參與競賽，共計設立超過20 個獎項，總獎金60 萬元，不僅進入決賽的隊伍人人有獎，冠軍更可獨得20萬元。

為鼓勵在台灣的年輕學子進入先進製程佈局領域，台積電偕同雲端聯盟合作夥伴Cadence 及微軟Azure（Microsoft Azure），規劃一系列線上及線下的教學和訓練課程，期盼透過雲端競賽的方式，將台積公司獨具的最先進的半導體製程技術與學界接軌，鼓舞學生學習並掌握先進製程上的IC 佈局技術，進入前瞻佈局的創新領域。

台積電技術發展副總經理侯永清博士表示，「前瞻佈局是先進製程中的決勝關鍵，台積公司首次舉辦前瞻佈局大賽，除了希望學界重視及培育這項能力，也鼓勵有熱情、勇於創新的年輕人加入半導體產業，和我們一起站上國際舞台，迎向世界級的挑戰」。

微軟Azure 企業副總裁Rani Borkar 表示，「微軟Azure 十分高興能夠和台積電合作，透過提供具彈性、可靠及安全的雲端運算環境，協助培育新世代的IC 佈局人才。雲端運算環境提供一個理想的競賽平台，一方面確保台積電的先進製程相關資訊得以獲得安全的保障，全台各地的參賽學生亦能夠不受場地限制，自由登入及參與競賽」。

Cadence 總裁Anirudh Devgan 表示，「Cadence 多年來為台灣極具活力的IC 產業提供充沛支援，我們和台積電攜手，為此次競賽提供優質的系統單晶片（SoC）設計工具和CloudBurst™平台環境，共同培養未來的半導體人才。我們期待參賽者運用Cadence 的技術釋放其豐沛的創意，也希望他們透過參與此次競賽，不僅提前為未來職涯習得寶貴的專業技能，同時享受這段難得的體驗」。

「前瞻佈局大賽」即日起開放報名，10 月15 日截止，預計12 月中旬舉辦線上初賽，2020 年1 月中旬在台積電以現場實作方式進行決賽。為使參與競賽的學生能夠充分掌握前瞻佈局的專業知識以投入競賽，台積電與Cadence 及微軟Azure 分別在初賽前及決賽前規劃兩階段的線上及線下教學課程和研習營，內容包括設計規範、EDA 工具及雲端環境等相關教學。

台積電雲端運算微軟
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