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中華電8月每股稅後純益0.38元 拿下單月每股獲利王

2019-09-10 17:29經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信三雄8月獲利出爐，中華電信以單月每股稅後純益0.38元，勝過台灣大的0.37元，重返單月獲利王，但累積前8月每股稅後純益，台灣大仍以3.09元勝出。

中華電信公布自結8月營收為169.9億元，與去年同期相較減少4.4%，營業成本及費用為132.8億元，年減8.2%，歸屬於母公司業主淨利為29.6億元，年增8.9%，每股稅後純益為0.38元。

中華電信表示，8月固網語音營收及行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收亦減少，抵銷行動銷貨收入、網際網路應用加值營收及MOD營收的增加。

中華電信累計前8月營收1,351.3億元，年減5%，歸屬母公司業主淨利226.1億元，年減6.2%，每股稅後純益2.91元。

中華電信表示，截至8月底止，光世代寬頻用戶數為363.3萬戶，60Mbps以上的客戶數209.8萬戶，其中，100Mbps以上客戶達153.1萬戶。MOD客戶數達208.9萬戶，行動通信總客戶數達1,061.3萬戶。

台灣大哥大8月營收101.1億元，稅後純益10.3億元，單月每股稅後純益0.37元，累計前8月營收799.5億元，稅後純益85億元，每股稅後純益3.09元，仍為累積每股獲利王。

遠傳8月合併總營收為68.66億元，稅後純益7.4億元，8月單月每股稅後純益為0.23元。累計前8月，遠傳合併總營收549.02億元，稅後純益58.89億元，每股稅後純益1.81元，累計前8月每股稅後純益已達全年度財測目標的70%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，數位轉型效益持續顯現，在政府、大型企業合作案助攻下，8月份新經濟營收成長力道持續揚升，多項重要佈局均達三位數成長；資通訊業務營收年成長幅度高達136%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加533%、資安收入年成長率100%。遠傳將持續深耕「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力，協助企業夥伴創新升級。

營收中華電信遠傳
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