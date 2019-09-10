搶健身財 永豐銀推App方便卡友運動賺回饋

2019-09-10 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國人運動健身蔚為風潮，永豐銀行今（10）日下午宣布推出「汗水不白流」App，蘋果ios、安卓、小米穿戴裝置都可連結，結合運動、生活與金融，實現走路都能賺回饋的生活應用場景，不限卡友，揪團競賽，爭取最高百萬元刷卡金。個人亦可參賽，於正式開跑期間累計達1萬卡路里抽全方位攝影機。

永豐銀行消費金融處處長吳建毅表示，去（2018）年推出全台首張結合穿戴式裝置、可記錄卡路里的創新金融服務－「永豐SPORT卡」，已有4.6萬卡友，運動消耗1.91億卡路里，即起再推出「汗水不白流」App整合個人穿戴式裝置或智慧型手機，記錄每日消耗卡路里的情況。

為了邀集全台民眾結伴運動，同步推出App揪團功能及活動，5人成團、正式開跑期間每人累計1萬卡路里以上，整體最高獎勵為100萬刷卡金。

吳建毅表示，下載「汗水不白流」App後系統將自動串接Apple Health或Google Fit，授權成功將自動整合資料，卡友可直接帶著手機運動或可搭配個人穿戴智慧裝置（例如，小米手環），將走路、跑步、騎自行車或各種運動所消耗卡路里的資訊，每日自動同步至「汗水不白流」App，詳實記錄個人的運動軌跡。

吳建毅指出，今（2019）年4月，永豐與美安台灣公司共同發行第一張企業聯名SPORT卡，一同關心健康議題，並在7月針對美安SPORT卡友舉辦卡路里熱血揪團挑戰賽，每隊最多10人、共召集50隊參賽，在短短28天中，合計燃燒290萬大卡的卡路里，成果驚人，這也讓永豐決定強化「汗水不白流」App、加入揪團等功能，鼓勵民眾持續運動、記錄健康，走路也能賺回饋。

為鼓勵民眾運動、記錄健康，下載並註冊「汗水不白流」App即可抽運動手錶，同時，永豐銀行特別推出「揪團動次動 百萬獵人94你」活動，吳建毅表示，每5人1隊組團參賽，報名隊伍愈多獎金愈高，報名超過1,000隊、達最高100萬元刷卡金；團隊於正式開跑期間（共4周）每人累計達1萬卡路里，即可獲獎金資格並依達標隊伍數量均分刷卡金。個人亦可參賽，於正式開跑期間累計達1萬卡路里抽全方位攝影機。

除鼓勵民眾運動外，永豐銀行表示，永豐SPORT卡將卡路里數結合消費、每月燃燒7,000卡路里，指定通路享10倍（一般消費享5倍）再加碼7倍＝17倍紅利（一般通路12倍），換算約2.83%（一般通路2%）回饋。