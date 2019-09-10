華為：即將發布的Mate 30不再預裝Google應用程式

2019-09-10 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海《澎湃新聞》報導，華為9日在2019年柏林IFA展上對媒體確認，即將發布的秋季旗艦手機Mate 30將不預裝Google的應用程式和Google Play服務。

華為Mate 30預計9月19日在德國慕尼黑發布，這款手機將搭載華為最新的「麒麟990」晶片。

受美國禁令影響，Google方面此前曾表示，華為Mate 30無法預裝Google應用和服務，但並非不能使用Android系統。

儘管美國先前對華為的禁售令又延長90天執行，但僅限於之前已經上市的手機，而不適用新推出的手機。

華為消費者業務軟件部總裁王成祿告訴與會者，Mate 30系列將運行於Android 10，但Google應用程式將無法在發布時使用。

華為消費者業務CEO余承東在IFA接受媒體採訪時表示，已經賣出的或者現有的華為智慧型手機使用Google應用一點問題都沒有。

余承東並透露，正在讓開發者把在Android上的應用向「鴻蒙系統」遷移。「遷移的工作量不大，需要一點時間來做這個工作，目前已經在做了，主流應用很快會在鴻蒙系統上運行，而且體驗會更好，現在需要一點時間準備，讓開發者們適配華為的鴻蒙OS和App Store，即將發布的Mate 30也在做這方面準備工作。」

華為在今年8月正式發布自主開發的作業系統「鴻蒙」，但目前鴻蒙還沒有決定應用在手機上。

先前華為對外的統一說法還是，手機作業系統還是首選Android，如果最終Google無法對華為提供支援，華為才會啟用鴻蒙作業系統。