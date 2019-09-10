接手偉創力長沙廠 比亞迪可望躋身手機代工大廠

2019-09-10 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



比亞迪電子接手偉創力位於湖南長沙的「超級工廠」後，為華為代工的手機已於9日正式量產，預計今年就能達到日產手機8萬部，三年內產值將達到人民幣500億元以上（約新台幣2,300億元），最終年產能更可望達到4,000萬部，比亞迪也將逐步躋身為全球另一家手機代工大廠。

比亞迪電子長沙廠位於湖南長沙望城經濟開發區的「長沙智能終端產業園」，原為偉創力在2018年初百分之百投資成立的「偉創力技術（長沙）有限公司」。這座號稱按德國工業4.0廠房標準設計的工廠，原本就是專為華為代工生產手機。

但今年5月華為被美國政府納入「實體清單」後，偉創力因必須遵守美國禁令而停止與華為的合作。雙方關係因此生變後，比亞迪電子當時即以「救火者」身分緊急接手這座工廠。

湖南日報報導，比亞迪董事長兼總裁王傳福親自出席9日舉行的首批華為手機下線儀式，湖南省委書記杜家毫在會見王傳福一行時表示，長沙已成為比亞迪第二大產業基地。湖南省委、省政府將全力支持項目儘快達產，並與比亞迪、華為等共同搶抓發展機遇，在電子信息、新能源汽車、軌道交通等領域不斷深化合作，實現共同發展。

湖南《星辰在線》指出，望城經濟開發區6月15日與比亞迪電子正式簽約，6月30日完成項目預驗收，7月18日啟動設備安裝調試，8月2日前招聘2,037人分批次赴深圳比亞迪培訓，8月23日第一部手機就下線生產，並於9月9日實現量產。

《新浪財經》指出，比亞迪電子1995年就開始進軍手機行業，主要從事製造和銷售手機及電子產品外殼等部件，並提供整機組裝服務，華為、三星、蘋果等全球主要手機品牌都是比亞迪電子的合作夥伴。

比亞迪電子CEO王念強透露，比亞迪電子正大力打造無人化超級智能工廠。資料顯示，比亞迪電子目前擁有超過1.2萬名的工程師團隊，累計申請專利6,000餘項，整體研發實力處於全球「第一梯隊」。