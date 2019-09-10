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友達換總座 市場：宣示「轉型」意味濃厚

2019-09-10 12:14經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達新任總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供
友達新任總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供
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友達（2409）在遭遇產業逆風之際，大動作更換高層，找來前元太董事長柯富仁回鍋，擔任總經理一職，原總經理蔡國新，則轉任達運執行長繼總經理。市場分析，友達此舉帶有宣示意味，試圖想告訴市場，友達已不是單純面板廠，未來要結合AI人工智慧、場域經濟等領域，朝向「多角化」經營。

柯富仁在2000年時，加入友達技術部門，2007年擔任友達電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，在友達成為電視面板市場主要供應商的路上，扮演重要推手，接著2011年，轉任友達策略規劃總處副總，擘劃公司前瞻技術與策略方針。他於2013年到元太發展，帶領元太展開轉為電子紙研發及製造，相隔六年再回鍋友達。

友達近年積極進行「加值轉型」，高端產品、利基型產品等高附加價值產品，占整體營收比重逾50%。面對產業再度出現景氣循環，中國大陸面板廠挾著產能壓境，為減緩價格壓力衝擊，友達董事長彭双浪目標明確，要讓友達從傳統面板廠，轉向軟硬整合的解決方案供應商。市場認為，找回柯富仁就是為了轉型所做的布局之一。

法人表示，現在這個時間點請柯富仁回鍋，讓人覺得很「特別」，不是要處理面板紅海市場，而是著眼利基型產品的發展。友達致力做利基型產品，市場這塊需要有經驗的人輔助，讓大家更明確清楚友達要往這部份發展，重新定義其價值，這部分本來在元太身上，就有看到這樣的經營模式，隨著AI等新應用產品越來越多，近一兩年將是轉型關鍵。

友達此次布局，市場預期最快得到2021年，才會顯現效益，營運增添想像空間。台灣經濟研究院產業分析師曾俊洲指出，照目前市場預估的供需狀況，產能成長今年會是高峰，到2020年降到6%到8%，2021年可能再下修到3%左右，供給持續成長，不過需求仍在，今年下半年到明年面板廠邁入轉型，新市場、新技術等發展，2021年會逐漸顯現成效。

友達電視面板元太
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