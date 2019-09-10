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高雄與緯創資通攜手 共創高雄數位科技創新里程碑

2019-09-10 11:55聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，今天在高雄市長韓國瑜的見證下，由緯創資通副董事長黃柏漙與副市長葉匡時代表雙方簽署產業合作發展備忘錄，攜手推動製造、醫療、教育等產業導入數位科技創新。

韓國瑜說，緯創高雄軟體研發中心持續成長茁壯，到2020年預估總投入經費將超過10億元，並擴大招募在地資訊服務人才，今年預計聘用300名員工，期盼緯創用高薪職缺吸引更多北漂青年返鄉就業。

高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，今天在高雄市長韓國瑜（中）的見證下，...
高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，今天在高雄市長韓國瑜（中）的見證下，由緯創資通副董事長黃柏漙（右，坐者） 與副市長葉匡時（左，坐者）代表雙方簽署產業合作發展備忘錄。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜說，AI、雲端、大數據、物聯網、體感等科技應用蔚為趨勢，高雄擁有厚實製造業基礎，適合推動導入數位轉型之產業布局，緯創為全球指標之數位科技服務集團，具備數位技術與服務整合能力，如今不僅擴大高雄研發中心規模，也與市府經發、衛生、教育、勞工、青年、交通、資訊等各局處展開各領域密切合作，將進一步帶動高雄產值躍升，也提升市民生活品質。

緯創資通副董事長黃柏漙副表示，AI、大數據的興起造就產業從製造走向服務的態勢愈趨明顯，緯創高雄研發中心五年來培育優秀人才深耕在地，積極投資軟體研發，成為公司快速轉型為技術服務的優勢。緯創及集團旗下子公司緯謙、緯醫和緯育，將配合並協助高雄市政府提升產業數位轉型、落實經濟發展的藍圖，在學用接軌、程式教育、智慧製造、高齡醫療、醫療大數據及智慧運輸等六大方向，與市府合作發展數位創新高雄。

高市府經發局說，看好緯創未來的發展，將持續給予相關行政資源協助，盼緯創發揮領頭羊的角色，引進集團豐沛的高端技術研發能量與經驗，協助提升高雄數位科技創新能量，促進數位經濟產業聚落形成，尤其在高雄既有優勢產業基礎下，結合智慧科技，加速產業轉型提升，打造高雄成為數位經濟創新之都，為高雄創造新一波的經濟動能。

高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，今天高雄市長韓國瑜的見證下，雙方簽署...
高雄市政府與全球指標資通訊大廠緯創資通合作，今天高雄市長韓國瑜的見證下，雙方簽署產業合作發展備忘錄，攜手推動製造、醫療、教育等產業導入數位科技創新 ，圖為運用在醫療器材上。記者謝梅芬／攝影
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緯創韓國瑜大數據
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