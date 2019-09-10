霹靂第五代接班 黃亮勛上任後有三大營運方向

2019-09-10 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



布袋戲業者霹靂（8450）第五代接班人正式上線，新任總經理黃亮勛表示，接任總經理之後有三大營運方向，分別是數位化、國際化及IP多元化。

霹靂9月9日經董事會決議通過，為整合集團業務發展並因應未來數位發行規劃，任命由董座黃文章兒子、霹靂副總經理黃亮勛擔任總經理一職，董座黃強華則卸下總經理，並兼任總裁，啟動第五代接班。

霹靂指出，黃亮勛自2015年底接任霹靂海外事業發展以來，霹靂海外市場營收從2015年度的3%逐年增加到2018年度的16%，並主導2016年起台日合作之「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」成為世界知名的IP。

今年黃亮勛更促成霹靂與Netflix合作於7月12日起首度進軍國際影音串流（OTT）平台，「刀說異數」同時在超過190國上映。董事會肯定黃亮勛近年的努力成果，在今年霹靂全力推動播放平台數位化之際，為使組織重整並有效整合資源，落實短期霹靂集團最重要的「數位化」目標，故於昨日董事會任命黃亮勛接任總經理一職。

截至今年8月為止，大陸商品營收仍大幅成長；與日本合作的劇場版電影「西幽玹歌」亦將於10月25日上映，持續擴大國際市場的收益，將是重要營收成長的動能。除了霹靂及東離IP的持續發展，也將開發多元IP，目標在台灣、大陸、日本及其他國家以更多元IP開拓市場。

霹靂今年前八個月累計營收4.12億元，年減7.85%。霹靂財務長郭宗霖表示，台灣市場的霹靂劇集收入飽受線上盗版影響，年底將推出全新線上收視平台，將有效減少線上盗版的影響，更將提升觀眾全新的收視體驗。