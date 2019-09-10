第2季製造業投資年增38.2% 2010年Q4以來最大增幅

2019-09-10 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（10）日公布今年第2季製造業投資及營運概況調查報告，根據資料顯示，今年第2季製造業國內固定資產增購3,397億元，季增4.7%，年增38.2%，是2010年第4季以來最大增幅，主因半導體業者布局先進製程所致，累計上半年國內固定資產增購6,642億元，年增33.6%。

經濟部統計處資料顯示，按固定資產型態分，第2季以機械及雜項設備增購占82.2%最多，房屋及營建工程占17.0%，年增率則以機械及雜項設備達43.6%最高，房屋及營建工程則年增17.7%。

展望未來，經濟部統計處表示，新興智慧科技應用投資持續擴增，有利於維繫半導體廠商持續投資先進製程，而國際間貿易爭端促使全球供應鏈重組，亦使得廠商回台擴廠漸次升溫，加上離岸風電建設需求挹注，可望引領製造業投資持續成長。

至於在營業收入部分，根據經濟部統計處的資料顯示，今年第2季製造業營業收入6兆6,644億元，季增6.7%，年減2.0%，累計上半年營收為12兆9,091億元，年減2.5%，主因傳統產業受到美中貿易紛擾懸而未決，市場需求觀望及價格續弱影響，營收普遍下滑，加上電子零組件業因DRAM、液晶面板價格續跌，及終端電子產品需求疲弱所致。