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友達新任總座由面板老將柯富仁接掌 將面臨三大挑戰

2019-09-09 22:41經濟日報 記者張義宮╱即時報導

友達宣布新任總經理由面板老將、曾為友達主管的柯富仁接掌兵權，將面臨「減虧轉盈、股價重回票面，及新事業擴大成長力道」的三大挑戰。

以面板雙虎的友達、群創以7、8月業績來看，第3季虧損恐難止血；外資法人預估，雙虎將有連續兩年虧損的巨大壓力。上半友達年表現不佳，累計稅後淨損63.7億元，每股淨損0.66元，連續兩季虧損。在全球面板產能過剩，報價跌落，如何挽救減虧轉盈，恐是柯富仁迫在眉捷的要務。

9日友達股價收在8.1元，下跌0.06元，從5月以來一直跌破10元的票面。為救股價，友達相隔17年昨日再度啟動庫藏股護盤，預計買回多達12.5萬張股票，買回後規劃作為激勵員工及提升員工向心力。要重回票面，獲利將是王道。

友達訂定「價值轉型」的發展策略，如何發揮既有資源優勢，包括Mini LED背光的電視、車用、公共顯示器、電競、8K電視面板等應用，好讓新事業開枝散業、茁壯發展，才能免於面板價格競爭、供過於求的泥沼。

在AI、物聯網匯流的新商業浪潮下，友達積極開創新局，共創各個「應用場域」所需的解決方案，帶領公司再創下一個成長曲線。特別是軟硬體整進，邁向系統供應廠商，而非是單一的面板供應者而已，提供競爭優勢，並在智慧零售、車載面板、醫療及智慧教育等的新領域，開創新事業的發展，也是挑戰之一。

電視面板友達顯示器

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