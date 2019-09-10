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新iphone發表前夕…蘋果、鴻海遭控 超標雇陸臨時工

2019-09-10 00:49聯合報 編譯林奕榮／綜合外電

中國勞工觀察組織指蘋果和鴻海違反勞動法規。（路透）
中國勞工觀察組織指蘋果和鴻海違反勞動法規。（路透）
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蘋果公司秋季發表會前夕，中國勞工觀察組織（ＣＬＷ）報告指出，蘋果和鴻海違反了一項中國勞動法規，在全球最大的iPhone工廠中聘雇過多的臨時工，並指工廠的工作條件惡劣。

蘋果已證實確有此事，坦承發現「派遣工人的比率超過了我們的標準」，正在就此「與鴻海密切合作予以解決」。蘋果並表示，一旦發現問題，即與供應商一起「立即採取改正措施」。鴻海在對運行情況審查過後，也證實存在派遣工人數量的違規行為。

鴻海集團昨天則發布聲明強調，八月份針對大陸各廠區實習生安排進行全面稽核糾正。經稽核，目前集團包含鄭州廠區在內並沒有相關違規情事，實習生人數比率亦符合法律規定。鴻海一向遵守廠區所在當地的勞動法規及責任商業聯盟（ＲＢＡ）行為準則，設有完善的內部溝通和監督舉報機制，並定期進行稽核改善。

蘋果公司預定十日（台灣時間十一日凌晨一時）舉行新品發表會，非營利勞權組織ＣＬＷ周一公布報告。該組織過去曾派出臥底人員調查，指控蘋果的代工廠為血汗工廠，工時過長。

平播資訊報導，ＣＬＷ最新報告指出，調查人員在鴻海鄭州廠上班，其中一人已在該廠工作四年。其中一項重大調查結果是，八月有一半的用工人數是臨時工，也稱為派遣工。根據中國大陸的「勞務派遣暫行規定」，派遣用工數量不得超過用工總量的百分之十。

蘋果公司的供應鏈多年以來一直因勞工標準不佳而遭批評，蘋果也敦促生產合作夥伴改善工廠條件，否則會失去業務。然而，供應商和裝配廠總是設法生產更多手機，鴻海每年一到重要假期季節便聘雇數以萬計的臨時工提高產量，滿足iPhone的需求。

中國勞工觀察的報告指出：「我們最近對鴻海鄭州廠調查，發現幾項違反蘋果行為準則的問題 。蘋果有責任和能力從根本上改善其供應鏈上的工作條件，但是，蘋果現在透過供應商，將貿易戰的成本轉嫁給工人，剝削中國工人來賺取利潤。」

派遣工實習蘋果鴻海派遣iPhone貿易戰手機

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