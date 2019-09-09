親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

救股價！友達相隔17年再啟動庫藏股護盤

在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達2002年5月，在紐約證券交易所掛牌上市，至今上市達17年，今（9）日卻宣布擬將美國存託股票（ADR），自紐約證券交易所下市，轉至美國櫃買市場交易，有意達到條件後，辦理註銷註冊和終止美國證券交易法下申報義務。

友達表示，基於多重考慮，包括為維持ADSs在NYSE上市以及在美國證券交易委員會（「SEC」）註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務所產生的重大行政負擔和維持成本，董事會同意將其ADSs從NYSE下市。

友達於ADSs從NYSE下市後，友達指出，擬將其美國存託憑證計劃維持為「參與型第一級ADS計劃（「Level 1 ADS program」)」，將使美國投資者和友達ADSs的既有持有者能夠繼續持有並在美國櫃檯買賣市場交易友達的ADSs。

一旦友達達到撤銷註冊的條件，友達擬依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷其ADSs及其代表之普通股之註冊。此後，除非Form 15F遭撤回或拒絕，否則友達將暫停其所有美國證交法下的申報義務。友達在SEC的註冊及美國證交法下的申報義務之終止，預計將於提交Form 15F後90天生效。

提交Form 15F後，友達將在其官網上公布美國證交法規則12g3-2（b）所要求的資訊。友達表示，將繼續遵守公司作為台灣證券交易所上市股票發行人的財務申報及其他責任。由於台灣證券交易法和監管規章日趨進步，國際投資人亦可上公開資訊觀測站取得與友達相關的財務和監管資訊。

友達擬於2019年9月20日或其前後向SEC提交Form 25，將其ADSs從NYSE下市。ADSs自NYSE下市預計將在提交10天後生效。自生效起，友達的ADSs將不再於NYSE上市並開始於美國櫃檯買賣市場掛牌交易。在上述申請生效前，友達保留延後或撤回上述申請案的權利，並依法發布進一步的公告。

友達紐約櫃買

相關新聞

元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46

台糖加入太陽能行列！500公頃不適農地將釋出

2019-09-09 19:19

友達總經理蔡國新辭職 元太柯富仁將回任

2019-09-09 19:17

AI語意辨識賽 攻克中文人機對話

2019-09-09 16:51

鄭州園區派遣工比例超標 鴻海：正逐步調整

2019-09-09 15:33

美中貿易戰衝擊 研調：上半年伺服器出貨低於預期

2019-09-09 15:21

揚博董座：公司股價不高 過去十年殖利率約8％

2019-09-09 15:07

美中貿易戰 揚博看載板設備仍穩定成長

2019-09-09 15:06

全球伺服器今年出貨量 市調：估與去年相當

2019-09-09 15:04

研華推工業級雲平台 辦首屆物聯網開發者競賽

2019-09-09 14:35

價格仍未見明顯止跌 研調：面板Q4恐大規模減產

2019-09-09 14:35

研華開發者競賽 全球450名高手較勁開發工業APP

2019-09-09 12:23

華碩RTX電競筆電 蟬聯德國市占第一

2019-09-09 11:44

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

企業生日快樂／網家拚點數經濟 把市場做大

2019-09-09 00:28

企業生日快樂／網家執行長蔡凱文打開大門 擴大與外部合作

2019-09-09 00:27

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

雙A搶市 強打電競

2019-09-09 00:03

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

行銷線上／電商經營分眾 擴大獲利模式

2019-09-06 01:19

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談

2019-09-05 01:14

謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機

2019-09-05 01:14
看更多

熱門文章

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

全國電第11間Digital City 落腳嘉義

2019-09-09 10:00

每逢中秋便手軟 中鋼綠豆椪賣到不想賣

2019-09-09 11:08

幫子女投保 留意遺贈稅

2019-09-08 23:00

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

機車貨物稅要1萬元？ 官員：太誇張，1100元而已

2019-09-09 13:24

2000萬幫小孩買保單 省了贈與稅、小心遺產稅加倍

2019-09-09 13:18

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

22年來首次平衡預算？ 明年國債續創高

2019-09-09 00:39

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

財經觀點／食品業顛覆來臨 潛在市場大

2019-09-09 00:43

7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

機車貨物稅 將研議調降

2019-09-09 00:31

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

新車報到 9月車市催油門

2019-09-08 23:23

「就業金卡」核發逾400張 首位持卡人是YouTube創辦人

2019-09-09 10:50

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

蘇揆：機車貨物稅 研議調降

2019-09-08 23:22

元太人事震盪！柯富仁辭元太董座 職務由總座李政昊代理

2019-09-09 17:37

哪類銀行的理專最容易A客戶錢？金管會列出五類缺失

2019-09-09 18:59

搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29

10月電價連三凍 機率高

2019-09-08 23:22

人才進得來！ 國發會「就業金卡」核發突破400張

2019-09-09 13:01

友達總經理蔡國新辭職 元太柯富仁將回任

2019-09-09 19:17

名家觀點／拉高基本工資 當心定錨效應

2019-09-08 23:10

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10

車廠轉投資獲利 營運大補丸

2019-09-08 23:18

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

策略經營／陳啟昱 衝刺漁電共生藍色經濟

2019-09-08 23:05

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

專家觀點／胰臟癌新療法 從微生物下手

2019-09-08 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top