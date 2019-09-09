在美上市17年 友達宣布擬將ADR下市

2019-09-09 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達2002年5月，在紐約證券交易所掛牌上市，至今上市達17年，今（9）日卻宣布擬將美國存託股票（ADR），自紐約證券交易所下市，轉至美國櫃買市場交易，有意達到條件後，辦理註銷註冊和終止美國證券交易法下申報義務。

友達表示，基於多重考慮，包括為維持ADSs在NYSE上市以及在美國證券交易委員會（「SEC」）註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務所產生的重大行政負擔和維持成本，董事會同意將其ADSs從NYSE下市。

友達於ADSs從NYSE下市後，友達指出，擬將其美國存託憑證計劃維持為「參與型第一級ADS計劃（「Level 1 ADS program」)」，將使美國投資者和友達ADSs的既有持有者能夠繼續持有並在美國櫃檯買賣市場交易友達的ADSs。

一旦友達達到撤銷註冊的條件，友達擬依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷其ADSs及其代表之普通股之註冊。此後，除非Form 15F遭撤回或拒絕，否則友達將暫停其所有美國證交法下的申報義務。友達在SEC的註冊及美國證交法下的申報義務之終止，預計將於提交Form 15F後90天生效。

提交Form 15F後，友達將在其官網上公布美國證交法規則12g3-2（b）所要求的資訊。友達表示，將繼續遵守公司作為台灣證券交易所上市股票發行人的財務申報及其他責任。由於台灣證券交易法和監管規章日趨進步，國際投資人亦可上公開資訊觀測站取得與友達相關的財務和監管資訊。

友達擬於2019年9月20日或其前後向SEC提交Form 25，將其ADSs從NYSE下市。ADSs自NYSE下市預計將在提交10天後生效。自生效起，友達的ADSs將不再於NYSE上市並開始於美國櫃檯買賣市場掛牌交易。在上述申請生效前，友達保留延後或撤回上述申請案的權利，並依法發布進一步的公告。