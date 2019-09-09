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元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46經濟日報 記者張義宮╱即時報導

元太科技（8069）董事會9日宣佈，柯富仁以個人生涯規劃因素請辭董事長職務，於2019年9月9日董事會決議由總經理李政昊代理。

元太表示，董事會感謝柯富仁完成階段性任務，並推選總經理李政昊出任元太代理董事長。李政昊自2010年起，即擔任中國大陸揚州川奇光電董事長，帶領電子紙模組廠的擴廠，不斷提升模組廠之良率和效率，近年還全面提升全廠自動化暨全方位AI智慧製造，轉型爲具有從研發設計到智慧製造一條龍服務的高新電子紙研發和製造基地。

除此之外，李政昊也積極推動環境，社會，人文關懷，善盡企業的社會責任，持續多年對偏鄉孩童的教育資源貢獻心力。他也率領韓國Hydis經營團隊，投入韓國當地的教育慈善工作，包括捐贈電子書閱讀器，建立電子書行動圖書館，也捐款設立奬學金，照顧低收入戶家庭的學生。

2012年，元太遭遇獲利大幅衰退的挑戰，韓國Hydis公司也瀕臨破產邊緣，李政昊於此重大挑戰之際接任Hydis董事長，帶領Hydis全面改造，歷經波折，並且運用Hydis 擁有的FFS專利，授權各大LCD面板廠，將Hydis成功轉型為專利授權公司，因為帶來可觀的權利金收入，也為公司帶來營運轉機，使Hydis徹底止虧為盈。

2014年，李政昊出任元太總經理職務，負責帶領元太全球業務團隊與所屬子公司業務單位拓展電子紙應用，不僅奠定全球電子書閱讀器主要客戶業務及市場，並且大力推動電子紙貨架標籤應用於全球市場起飛。

李政昊於2018年9月起領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，全力開創物聯網時代的電子紙產品應用，大力加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發，並導入產品應用，使得元太科技近年營運及獲利表現穩健，業務持續正向成長。

展望未來，元太已從初創時的黑白顯示，到今年開始進入全面彩色電子紙之供應，元太表示，至今已徹底取代實體印刷用的紙張功能，並將深化彩色、軟性、無電池等電子紙技術發展，加速推廣多元化電子紙應用，同時也擴大電子紙生態鏈的廣泛合作，將電子紙技術擴展到更多其他新市場。

電子紙元太電子書

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