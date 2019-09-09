親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

男子追求不成埋伏砍殺少女到斷指 驚悚畫面曝光

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達今日宣布高階人事異動，經董事會決議，由前元太董事長柯富仁，擔任新任總經理暨營...
友達今日宣布高階人事異動，經董事會決議，由前元太董事長柯富仁，擔任新任總經理暨營運長。報系資料照
分享
友達（2409）今（9）日宣布高階人事異動，經董事會決議，由前元太董事長柯富仁，擔任新任總經理暨營運長。原友達總經理蔡國新，將卸任總經理一職，並擔任明基友達集團企業達運執行長暨總經理，新人事案自2019年9月10日起生效。

友達表示，達運將借重蔡國新多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。友達與集團企業將充分發揮各自優勢，保持緊密合作，共同助力拓展出海口延伸面板價值鏈，提升總體競爭力，發揮團體戰略的資源優勢與經營綜效。

柯富仁為交通大學光電所博士，於面板產業累積20年完整且豐富的資歷，於2000年加入友達技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，使友達成為全球液晶電視面板主要供應商。2011年擔任策略規劃總處副總經理，擘劃公司前瞻技術與策略方針。

在元太擔任董事長期間，柯富仁帶領元太聚焦電子紙的新技術開發，成功導入多元領域創新應用，甫於8月獲台灣顯示器聯合總會（TDUA）頒發傑出人士貢獻獎。

友達指出，柯富仁洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷，董事會期勉新任總經理能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達價值轉型之路，不僅強化產業生態系合作，亦能促進新事業發展加大成長力度。

友達期許，在新任總經理上任後，繼續於AI、物聯網匯流的新商業浪潮下開創新局，共創各個應用場域所需的解決方案，帶領公司再創下一個成長曲線。

友達感謝蔡國新過去幾年來的領導與貢獻，於擔任總經理期間帶領友達深耕技術、市場與供應鏈布局。以亮眼的研發成果屢次締造產業里程碑，拓展及深化客戶關係，提昇營運績效，近年更積極推動公司朝向智慧製造轉型升級，為公司打下穩固的營運基礎與上下游夥伴關係。

在面臨產業低潮與國際貿易戰的大環境因素下，友達堅持價值創造的核心理念，將持續以技術創新為根本，以客戶需求為導向，引領面板本業與新事業雙軌並進，實踐價值轉型目標，期許在下一波產業變革中蛻變成長，為公司厚植永續發展的實力。

友達元太

相關新聞

元太董事會決議 由總經理李政昊代理董事長職務

2019-09-09 18:46

AI語意辨識賽 攻克中文人機對話

2019-09-09 16:51

鄭州園區派遣工比例超標 鴻海：正逐步調整

2019-09-09 15:33

美中貿易戰衝擊 研調：上半年伺服器出貨低於預期

2019-09-09 15:21

揚博董座：公司股價不高 過去十年殖利率約8％

2019-09-09 15:07

美中貿易戰 揚博看載板設備仍穩定成長

2019-09-09 15:06

全球伺服器今年出貨量 市調：估與去年相當

2019-09-09 15:04

研華推工業級雲平台 辦首屆物聯網開發者競賽

2019-09-09 14:35

價格仍未見明顯止跌 研調：面板Q4恐大規模減產

2019-09-09 14:35

研華開發者競賽 全球450名高手較勁開發工業APP

2019-09-09 12:23

華碩RTX電競筆電 蟬聯德國市占第一

2019-09-09 11:44

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

企業生日快樂／網家拚點數經濟 把市場做大

2019-09-09 00:28

企業生日快樂／網家執行長蔡凱文打開大門 擴大與外部合作

2019-09-09 00:27

7奈米訂單大爆發 台積8月營收衝千億

2019-09-09 00:15

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

雙A搶市 強打電競

2019-09-09 00:03

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

行銷線上／電商經營分眾 擴大獲利模式

2019-09-06 01:19

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談

2019-09-05 01:14

謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機

2019-09-05 01:14
看更多

熱門文章

鴻海搶進半導體 群創助攻

2019-09-09 00:05

5G「三共」放寬 電信合作空間大

2019-09-09 00:10

小動作省大錢！ 這款保單顧健康 一年成長47倍

2019-09-09 09:00

首件「沙盒」實驗成功…手機門號開戶 最快年底上路

2019-09-09 00:35

宏碁示警 旺季效應恐失靈

2019-09-09 00:03

晴天儲糧 國銀拉高備抵呆帳

2019-09-08 23:27

全國電第11間Digital City 落腳嘉義

2019-09-09 10:00

每逢中秋便手軟 中鋼綠豆椪賣到不想賣

2019-09-09 11:08

顧立雄會五大銀行 回應訴求

2019-09-08 23:33

幫子女投保 留意遺贈稅

2019-09-08 23:00

科技論壇／中華電：打造5G跨界跨域服務

2019-09-08 23:17

22年來首次平衡預算？ 明年國債續創高

2019-09-09 00:39

調研機構：面板10月缺貨

2019-09-09 00:04

機車貨物稅要1萬元？ 官員：太誇張，1100元而已

2019-09-09 13:24

友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07

林之晨：未與亞太合組公司

2019-09-09 00:08

財經觀點／食品業顛覆來臨 潛在市場大

2019-09-09 00:43

沒5G頻譜就沒籌碼 兩小將出手競標

2019-09-09 00:08

2000萬幫小孩買保單 省了贈與稅、小心遺產稅加倍

2019-09-09 13:18

7-ELEVEN設「Apple原廠配件專區」 24小時不打烊

2019-09-09 11:19

機車貨物稅 將研議調降

2019-09-09 00:31

「就業金卡」核發逾400張 首位持卡人是YouTube創辦人

2019-09-09 10:50

新車報到 9月車市催油門

2019-09-08 23:23

中獎撇步公開 近2成大樂透中秋加碼中獎人是包牌投注

2019-09-09 15:22

基金互換 也將進入監理沙盒實驗

2019-09-09 00:39

蘇揆：機車貨物稅 研議調降

2019-09-08 23:22

10月電價連三凍 機率高

2019-09-08 23:22

人才進得來！ 國發會「就業金卡」核發突破400張

2019-09-09 13:01

名家觀點／拉高基本工資 當心定錨效應

2019-09-08 23:10

越南華麗變身 台商搶灘不怕缺地怕口袋不夠深

2019-09-09 15:10

車廠轉投資獲利 營運大補丸

2019-09-08 23:18

搶攻軍公教商機 專屬性電子商城及信用卡上市

2019-09-09 16:29

企業生日快樂／電商一哥網家 打造生態系

2019-09-09 00:30

策略經營／陳啟昱 衝刺漁電共生藍色經濟

2019-09-08 23:05

NCC放寬三共原則 業界解讀…未得標也可參與5G

2019-09-09 00:32

大樂透明頭獎衝3.2億 中獎撇步大公開

2019-09-09 15:20

元太人事震盪！柯富仁辭元太董座 職務由總座李政昊代理

2019-09-09 17:37

專家觀點／胰臟癌新療法 從微生物下手

2019-09-08 22:32

8月出口年增2.6％ 創歷年同期新高

2019-09-09 16:16

業者：機車非奢侈品 不應課稅

2019-09-08 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top