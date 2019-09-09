友達高層異動 前元太董座柯富仁將接總經理

2019-09-09 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達今日宣布高階人事異動，經董事會決議，由前元太董事長柯富仁，擔任新任總經理暨營運長。報系資料照 分享 facebook 友達（2409）今（9）日宣布高階人事異動，經董事會決議，由前元太董事長柯富仁，擔任新任總經理暨營運長。原友達總經理蔡國新，將卸任總經理一職，並擔任明基友達集團企業達運執行長暨總經理，新人事案自2019年9月10日起生效。

友達表示，達運將借重蔡國新多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。友達與集團企業將充分發揮各自優勢，保持緊密合作，共同助力拓展出海口延伸面板價值鏈，提升總體競爭力，發揮團體戰略的資源優勢與經營綜效。

柯富仁為交通大學光電所博士，於面板產業累積20年完整且豐富的資歷，於2000年加入友達技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，使友達成為全球液晶電視面板主要供應商。2011年擔任策略規劃總處副總經理，擘劃公司前瞻技術與策略方針。

在元太擔任董事長期間，柯富仁帶領元太聚焦電子紙的新技術開發，成功導入多元領域創新應用，甫於8月獲台灣顯示器聯合總會（TDUA）頒發傑出人士貢獻獎。

友達指出，柯富仁洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷，董事會期勉新任總經理能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達價值轉型之路，不僅強化產業生態系合作，亦能促進新事業發展加大成長力度。

友達期許，在新任總經理上任後，繼續於AI、物聯網匯流的新商業浪潮下開創新局，共創各個應用場域所需的解決方案，帶領公司再創下一個成長曲線。

友達感謝蔡國新過去幾年來的領導與貢獻，於擔任總經理期間帶領友達深耕技術、市場與供應鏈布局。以亮眼的研發成果屢次締造產業里程碑，拓展及深化客戶關係，提昇營運績效，近年更積極推動公司朝向智慧製造轉型升級，為公司打下穩固的營運基礎與上下游夥伴關係。

在面臨產業低潮與國際貿易戰的大環境因素下，友達堅持價值創造的核心理念，將持續以技術創新為根本，以客戶需求為導向，引領面板本業與新事業雙軌並進，實踐價值轉型目標，期許在下一波產業變革中蛻變成長，為公司厚植永續發展的實力。