台灣創新技術博覽會26日登場 未來科技館秀百項新技術

2019-09-09 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



2019年「台灣創新技術博覽會」即將於9月26日在台北世貿一館開幕，將集結跨部會資源打造「未來科技館」、「永續發展館」及「創新發明館」等三大主題館。其中「未來科技館」將展出100項創新技術，從智慧城市、數位服務、智慧製造到未來移動生態系（自駕車）等領域的創新科技精銳盡出，讓參觀者透過系統化整合互動的方式深刻體驗創新科技的奧妙。

「台灣創新技術博覽會」主要聚焦於國際機構與研發計畫的5加2產業創新技術領域，跨領域形塑未來科技、創新發明、永續發展等三大策展主題，展現近年科技預算投入後的具體成果，希望能夠推升台灣成為國際技術交易的重要樞紐平台。

其中「未來科技館」聚焦「智慧城市」、「數位服務」與「智慧製造」三大主題，以及「未來移動」與「國防工業」兩大生態情境區，匯集17家研發法人、60家國內廠商等共同展出100件國產研發的技術與產品，將互動多媒體科技和臉部特徵辨識等技術導入展場中，建置兼具測試驗證與技術體驗的智慧化服務場域，對外展現「未來智慧城市」、「未來資訊站」及「未來智慧工廠」的樣貌。

「未來科技館」還特別設計「未來移動實驗室」，透過情境展示手法凸顯自駕車與車載資通訊相關技術，從移動載具、車載資通訊、自駕車供應鏈、電動與節能系統到智慧交通設施等，讓外界能夠完整掌握未來移動生態系。