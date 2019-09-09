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AI語意辨識賽 攻克中文人機對話

2019-09-09 16:51台灣醒報 記者張元融╱台北報導

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）指出，台灣有機會攻克「中文人機對話」的領域。...
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）指出，台灣有機會攻克「中文人機對話」的領域。（photo by張元融／台灣醒報）
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科技部於9日舉辦第2屆「與AI對話」（中文語意辨識）起跑說明會，部長陳良基表示，從第1屆決賽成績來看，台灣AI華語語音辨識能力約為人類的「國小程度」，並不輸各國，很有發展機會。他預估，10年後華語語音辨識技術才會成熟，但是未來計畫年年辦語音辨識比賽，「每年進步一點點，逼出成績。」

宏觀環境大有可為

「去年的理解題，連第一名團隊都摃龜，目前離實用還太遠。」陳良基表示，去年決賽隊伍的成績多未達人類預試成績（人類語音辨識水準）的80％，尤其是閱讀測驗簡答題部分，成績特別差。至於比賽獎金祭出「若超過人類預試成績可得獎金2000萬」，他坦言，「當然希望2000萬能發出去，但還很困難。」

科技部為何要重點發展AI語音辨識？陳良基說，目前AI語音辨識各國遇到尚未解決的瓶頸，台灣團隊若能研究出「創新演算法」，在理解方法能更加突破，勢必大有可為。

統一執行語音辨識

第1屆與AI對話分為語音辨識與語意辨識2階段，為讓參賽團隊專注於語意理解，第2屆將改由雅婷（Yating）逐字稿辨識系統執行語音辨識。開發雅婷逐字稿app的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，谷歌、亞馬遜等國際大廠目前都只專注於英文語音識別，台灣很有機會攻克「中文人機對話」的領域。

「雅婷逐字稿已勝過百度、谷歌，領先業界。」陳良基在記者會上詢問在場記者，手機有下載雅婷逐字稿app的請舉手？席間十餘名記者會心一笑，幾乎都舉起手。他以此為例，AI語音辨識的應用目標就是「讓機器精準記錄在場的記者會發言內容。」此外，在新聞採訪現場，雅婷逐字稿確實是記者工作的一大利器。

AI創造人機體驗

曾於微軟專研中文語音辨識的杜奕瑾表示，類似小米的智慧音箱（小愛同學）等產品，並未做到真正的「語意理解」，像是天氣、股票、音樂等，都只是從特定資料庫裡頭「硬刻」出來的，也就是說，現在流行的聊天機器人與人類聊天時，經常都是「亂回答」，只求讓話題進行下去即可。

「人機界面藉由幫人類省力氣、更簡單生活，定義出未來的人機體驗。」杜奕瑾表示，AI語音辨識應用於人機協作，而人機介面的改變將造就人類使用習慣的改變；最有名的例子就是：微軟創造PC體驗、蘋果創造智慧型手機體驗。

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智慧型手機微軟谷歌

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