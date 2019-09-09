美中貿易戰衝擊 研調：上半年伺服器出貨低於預期

2019-09-09 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



今年上半年全球伺服器產業受中美貿易問題影響，需求低於預期。路透 分享 facebook TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出，今年上半年全球伺服器產業受中美貿易問題影響，需求低於預期。雖然下半年需求面存在新平台驅動力道不足、中國資料中心需求疲軟等不確定因素，但受惠於北美的資料中心直接代工（USA ODM Direct）出貨量保持增長，今年全年全球伺服器出貨量仍將維持在2018年的水準。

TrendForce資深分析師劉家豪表示，中美貿易協商至今仍未達成共識，雖然多數伺服器代工廠已於2018年提早因應，但整體伺服器供應鏈的移轉仍影響今年上半年的訂單需求。

例如Microsoft Azure與Google等北美CSP業者(Cloud Service Provider)，已陸續要求代工夥伴轉移Level 6(L6)伺服器產線至台灣，以避免未來潛在的關稅成本，但受到產線良率問題影響，下修出貨量，預估要到今年年底甚至2020年後才會恢復。至於AWS與Facebook的多數製造產線仍留在中國，由客戶吸收大多數訂單的關稅成本，因此全年出貨並沒有太大的影響。

另一方面，美國禁令使得今年中國市場的伺服器出貨量相較去年下滑約4%。在資料中心主要供應商（如華為、曙光）受禁令影響下，終端客戶已逐漸轉移訂單至浪潮，加上大規模資料中心部署以及運營商建置的伺服器，絕大多數採用中國國內業者製造的伺服器產品，預估今年浪潮(Inspur)出貨量將年成長10%。

整體而言，今年全球伺服器出貨規模將與2018年相近，最主要的成長動能仍來自於北美品牌廠，整體市占約4成。就市場區隔來分析，商務型伺服器(Enterprise Server)仍占大宗，但隨著企業轉型至雲端服務，商務型伺服器業者已面臨市場縮水的挑戰，取而代之的是大規模網路型資料中心的興起，而未來5G建置也將推升電信運營商與雲端業者的需求。

TrendForce預測，應用於資料中心（含雲端業者、電信業者租用與自建資料中心）的超大規模伺服器(Hyperscale Server)今年市占率將接近33%，2020年有望達到近4成的水準。