揚博看好陸資PCB廠新需求 將拉高自製設備出貨

2019-09-09 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB設備商揚博（2493）今（9）日召開法說會，揚博董事長蘇勝義提到，不僅本土、日本客戶，大陸PCB客戶群高階產品新需求成長，公司將拉高自製設備出貨，未來成長可以看得見，也希望營收努力實現成長。

蘇勝義也說，目前代理40%設備、自制設備產品(主要為載板)約為六成，自制產品毛利較高，未來持續拉高自製設備產品比重，1976年看到台灣政府發展電視產業、當時在紐約工作並決議返台創業，看到載板、半導體發展應用智慧製造設備需求，專精在濕製程設備。