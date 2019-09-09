遭質疑聘僱iPhone生產勞動條件 鴻海集團發4點聲明回應

2019-09-09 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



外電報導中國勞工觀察組織（china labor watch，CLW）報告指出，蘋果和鴻海違反了一項中國勞動法規，在全球最大的iPhone鄭州工廠中聘僱過多的臨時工，並指工廠的工作條件惡劣。

對此針對外界對集團大陸鄭州園區員工狀況的關注，鴻海科技集團聲明全文如下：

1、鴻海一向遵守廠區所在當地的勞動法規及RBA（Responsible Business Alliance，責任商業聯盟）行為準則，設有完善的內部溝通和監督舉報機制，並定期進行稽核改善。員工在入職、培訓、試用階段均依照相關法律規定，所有加班均尊重員工的意願，並提供完善的安全防護措施以及健康培訓課程；

2、針對實習生合作計畫，集團明確規定，實習生不得從事夜班及加班工作，並於八月份針對大陸各廠區實習生安排進行全面稽核糾正。經稽核，目前集團包含鄭州廠區在內並沒有相關違規情事，實習生人數比例亦符合法律規定；

3、有關鄭州園區派遣員工狀況，目前集團為所有派遣工提供與正職員工同等的福利以及待遇保障。針對派遣工人數比例規範，涉及整體產業淡旺季特性、勞工結構等問題，我們正在與有關政府單位、客戶、供應鏈夥伴共同討論，逐步調整以更符合法規及實際需求規範；

4、鴻海集團再次重申，將會不斷致力於為所有員工提供良好的工作環境，以確保所有集團企業社會責任規範得到貫徹執行。