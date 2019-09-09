誰最恐懼自動化帶來衝擊？ 缺乏機會提升技能員工

2019-09-09 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



在數位化的趨勢下，全球企業面臨數位轉型的挑戰，如何提升員工的「數位技能」，成為企業轉型成敗的關鍵之一；資誠聯合會計師事務所2019年9月9日發布「全球數位技能提升調查報告─科技發展對就業市場造成的希望與恐懼」，調查發現，較缺乏機會學習新數位技能的人，更害怕自動化帶來的影響，這群人的教育水平通常較低。

資誠本次調查主要發現包括，超過三分之一未接受中學後教育或培訓的受訪者表示，他們沒有學習任何新的數位技能；相較之下，僅有17%的大學畢業生沒有學習新的數位技能。

53%的受訪者認為，自動化將在未來10年內發生重大變化，或是讓他們的工作「作廢過時」(obsolete)；僅有28%的受訪者認為上述情況不太可能發生，多數受訪者(61%)樂觀看待科技對其工作的影響。

另外，有77％的受訪者願意學習新技能或完全重新培訓，以提高他們未來的就業能力。

本調查發現，獲得數位技能提升的機會和態度，因個人的教育水平而異，不同的地理位置、性別和年齡也有影響。受過大學教育的受訪者對科技及未來就業前景感到最為樂觀，即使他們認為目前的工作可能會發生重大變化或被取代。

資誠聯合會計師事務所數位轉型計畫主持會計師曾博昇表示，員工擁有的技能與數位世界所需技能之間存在很大的鴻溝，這正迅速成為世界上最重要的問題之一。雖然科技可能會創造許多新的就業機會，但這些新的工作將會和過去所知的工作非常不同，員工需要新的技能來適應數位世界。員工對於學習數位技能很有興趣，但機會並非平等；如果沒有政府、非政府組織和企業的認真關注，這樣的差異將變得更大。

就性別差異來看，男性比女性更認為科技會對其工作產生正面影響，並改善他們的就業前景，男性（80%）也比女性（74%）更有可能學習新數位技能。

18至34歲的年輕人對數位未來的看法，比其他任何年齡群都要樂觀，他們也獲得更多的培訓機會。例如，18至34歲的族群中，有69％樂觀看待科技對其工作的未來影響，而35至54歲的族群中有59%如是認為，55歲以上的受訪者中，僅有50%如此認為。

18至34歲的年輕人中，只有18%表示沒有機會透過雇主學習新的數位技能；對於35至54歲和55歲以上的族群來說，分別為29%和38%。

曾博昇表示，隨著人類面臨更長的工作生活，提高數位技能更顯得重要。不是每個人都需要學習設計程式或寫code，但他們確實需要了解科技如何改變工作，並且知道如何運用數位科技，以增加自我的價值。

就個別國家來看，中國大陸和印度的員工最樂觀看待科技對其工作的影響，儘管他們最有可能認為其工作會發生重大變化，這些地區的工人正在獲得更多提升技能的機會。另一方面，英國和澳洲的員工表示，他們獲得新數位技能的機會最少，對於科技對工作的影響較不樂觀。

67%的城市居民認為他們的就業前景將透過科技得到改善，僅有48%農村居民如此認為。80%的城市居民正在獲得雇主提供的技能提升機會，而居住在農村社區者則有60%。

曾博昇指出，我們的工作正在發生變化，而且速度很快，許多角色正在完全消失，而新的角色正在湧現，造成嚴重的落差。這對個人、企業、政府、政策制定者和其他機構來說都是問題。我們需要共同努力提升員工的數位技能，一方面可解決數位化造成的落差，另外更重要的是，讓員工具備足夠的數位知識、技能和經驗，成為有價值的角色，能夠跟得上時代轉變的腳步，參與未來的經濟和社會發展。