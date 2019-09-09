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研華開發者競賽 全球450名高手較勁開發工業APP

2019-09-09 12:23經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

工業電腦大廠研華（2395）今日表示，透過研華文教基金會舉辦首屆「研華物聯網開發者競賽」（AIoT Developer InnoWorks），吸引來自台灣、韓國、越南、中國大陸、波蘭、俄羅斯等全球37所大學、450名開發者報名參賽，各國冠軍團隊將於10月初於線上互動切磋。

研華邀請全球學生、開發者，運用研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台，創新開發適用於各產業、領域使用的工業應用軟體（I.App）。研華董事長劉克振認為，工業物聯網若要有爆炸性成長，必須要有運用開源軟體、平台相互集成、與夥伴共創等幾個關鍵成功要素。

劉克振表示，隨著WISE-PaaS工業物聯網雲平台日臻成熟，研華希望將此平台提供給更多外部開發者，匯集開發者創意，打造兼容並蓄、多元、創新的物聯網共創平台。因此，自今年起將贊助全球參賽者使用WISE-PaaS，提供學生免費帳號、使用空間及免費教學。

針對此次競賽，研華各國分公司在研華文教基金會協助下，已分別與當地大學合辦，從書面提案、初賽、到決賽過程中，讓學生可在求學階段即與產業接軌、實際試用工業級雲平台、學習新技能。

同時，研華從中觀察發現，各國學生面對問題的不同態度與積極度，尤其切入點和思考方式更有巨大差異。此外，競賽過程中所提供的學生與企業導師交流平台，也讓研華從發掘優秀同學，並進而邀請學生提前進入企業實習。

研華表示，此次舉辦首屆「研華物聯網開發者競賽」，獲得全球熱烈回響，亦透過此競賽讓學生實際使用工業級雲平台。在競賽過程中，已輔導全球超過200位學生通過WISE-PaaS Certified Developer認證。

同時，各地參賽團隊在首屆全球「研華物聯網開發者競賽」展現驚豔的創意發想，如韓國團隊提出完整的牧場牛隻健康預警解決方案、越南團隊以無人機智慧導航應用於農業病蟲害防治的解決方案，以及由北科大組成的台灣團隊發想的光智慧生態校園資訊互動系統。

此次競賽將在10月初集結各國冠軍團隊，以Webinar型式與其他地區團隊進行交流切磋，預計下半年將有義大利米蘭、日本東京等地學校加入競賽。研華希望藉此讓學生發揮coding實力、展現「Code the Future」競賽精神，打造更智慧、便捷、環保、安全的世界。

研華透過研華文教基金會舉辦首屆研華物聯網開發者競賽，吸引來自台灣、韓國、越南、中...
研華透過研華文教基金會舉辦首屆研華物聯網開發者競賽，吸引來自台灣、韓國、越南、中國大陸、波蘭、俄羅斯等全球37所大學、450名開發者報名參賽。圖／研華提供
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