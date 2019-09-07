任正非：美國在5G已經落後 AI時代中國仍將走到前面

2019-09-07 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



華為創辦人任正非接受BBC專訪時指出，美國在5G領域已經落後，但今天美國通信產業失敗不要歸罪於華為的崛起，是美國自己走錯了路。他並預期，繼5G之後，中國在人工智能（AI）領域可能又將「走到前面」。

華為員工交流網站華為「心聲社區」6日公布任正非早前接受BBC「故事工廠」紀錄片專訪紀要。對於美國將華為列入「實體清單」，任正非表示，這對華為的運營基本沒有影響。

任正非說，「因為非常尖端的設備（比如5G）我們完全可以不依賴美國，美國在5G領域還是比較落後的。從芯片到系統，我們完全可以自己擔負起來。在網絡聯接設備上，包括傳送、接入網、核心網，我們長期處在世界領先地位，而且基本上不會依靠美國。」

「在終端方面，我們會有一些生態問題，自己還沒有完全跟上來，會有一些影響，但是不會非常大，不會構成嚴重的死亡威脅。」

任正非形容，5G其實只是一個「小兒科」產品，但卻是人工智能的支撐系統，因為5G具有低時延優點，且5G上行頻寬非常寬，適合企業將數據送上雲端。他表示，4G以下是人與人之間在通信，5G則可以完成物與物、企業與企業之間的通信。

任正非指出，今天美國在通信產業失敗，不要歸罪於華為的崛起，是美國自己走錯了路。90年代，世界無線通訊崛起時，美國是世界最偉大的科技強國，但它強制性推行CDMA和WiMAX，就像今天美國在全世界動員大家不要用華為5G一樣，到處動員其他國家用CDMA和WiMAX。

但世界潮流3GPP才是正確道路，美國自己走錯了路，導致美國通信產業沒落。

任正非並說，「在CPU問題上，美國X86領導世界，它有很大的機會窗，它應該更加開放合作，我們可以把我們的人工智能加進去，幫助它去佔領更多的數據中心。但是沒想到世界出了另外幾個CPU的群體。華為今天正式發布鯤鵬CPU生態體系，這樣美國被迫要有競爭。」

他指出，未來人工智能還是「馮.諾依曼」（Von neumann structure）的電腦架構：超級電腦、超大規模存儲、超速聯接。美國有超級電腦，也有超大規模存儲，本來美國可以將人工智能做到世界領先，但如果沒有超速聯接，美國在人工智能就會落後一步。5G只是一方面，光纖也是一方面。

任正非表示，中國也有超算中心、超大容量存儲，如果中國大規模使用5G和光的系統作為聯接，中國有可能在人工智能又走到前面。所以，雖然5G只是「小兒科」產品，但美國太忽略它點。他認為，整個社會未來最大的機會之窗就是人工智能。