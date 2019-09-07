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電商平台玩AI 應用方式大不同

2019-09-07 11:34經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

電商產業蓬勃發展，各家業者拚服務、玩創新、祭促銷，尤其在「大數據時代」來臨之際，更強調導入「AI人工智慧」，以求進一步提升消費者體驗。基於平台不同的屬性、不同的消費模式，如今可以發現，業者們正藉由不同的方式，試圖讓AI與平台達成結合。

近年來，AI成為各產業的熱門話題，在電商業界亦然，最常見的應用是在消費者端。比如，創業家兄弟旗下生活市集，藉由AI做到「客製化商品排序」、「個人化訊息推播」、「個性化搜尋推薦」等布局，以及數位廣告配置最佳化，去年雙11當天透過AI，帶動廣告轉換率提升至平日的1.8倍；同時，創業家選品創造以量制價的優勢，AI也幫了大忙。

電商Yahoo奇摩用AI在購物中心，今年打造出新功能「拍立購」，透過邊緣運算、即時影像偵測，顧客只要透過手機鏡頭，即可將衣著「拍」進購物車，以圖找圖快速搜尋到需要的商品。Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟指出，拍立購上線後單月下載量成長近五倍，加上全新「AI個人化首頁」，帶動今年上半年行動端業績為過往120%。

電商運用AI，除了提供消費者在消費體驗上的升級，在「看不見」的地方，也有AI默默助力。網路家庭今年就把AI推進物流管理端，優化物流運能分配、商業管理、商業策略判斷等面向，徹底強化營運效率；網家旗下的露天拍賣，更用上AI做為跨境電商的利器，讓eBay、日本樂天商品開進露天，消費者能順利與國外買家進行溝通與消費。

國人消費習慣持續轉移，帶動網購市場持續快速成長。根據經濟部統計，今年上半年電子購物業營業額970億元，年增6.6%，創下歷年同期新高；近八年平均每年成長8.1%，優於整體零售業1.1%，占整體零售業比重從3.2%增加到5.1%。經濟部預期，在業者積極優化行動購物介面，提供多元支付工具及跨業合作下，今年營收預估將破2,000億元大關，再創新猷。

隨著第一代網路原生世代，逐漸開始進到職場，業者預期，未來10年後整個人口及零售結構，將會產生變化，屬於電商的黃金年代，才要正式展開。

Yahoo奇摩今年以圖找圖再升級，結合AI打造出新功能「拍立購」。圖／Yahoo...
Yahoo奇摩今年以圖找圖再升級，結合AI打造出新功能「拍立購」。圖／Yahoo奇摩提供
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