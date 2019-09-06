華為IFA發表麒麟990系列晶片 將在Mate 30首發

2019-09-06 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



柏林消費性電子展（IFA）今天開幕，華為消費者業務執行長余承東發表「Rethink Evolution」的主題演講，宣布推出華為最新一代旗艦晶片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G。

余承東表示，麒麟990 5G是全球首款旗艦5G SoC晶片，在5G商用元年率先為廣大消費者提供卓越的5G聯接體驗。與麒麟990 5G一起亮相的麒麟990，同樣在性能、效能、AI及拍照方面升級，為現階段更廣泛的4G手機用戶提供更佳的使用體驗。

華為指出，麒麟990 5G是華為推出的全球首款旗艦5G SoC，是業內最小的5G手機晶片方案，基於最先進的7nm + EUV工藝製程，首次將5G Modem集成到SoC晶片中，面積更小，功耗更低；率先支持NSA/SA雙架構和TDD/FDD全頻段，充分應對不同網路、不同組網方式下對手機晶片的硬體需求。搭載麒麟990系列的華為Mate系列，將於19日發表。