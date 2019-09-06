小米屏東環球專賣店明開幕 限量小米手環4加1元多1件

2019-09-06 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



小米台灣積極拓展線下實體通路，今天宣布「小米屏東環球專賣店」將於明（7）日開幕，搶攻南台灣的開學及中秋商機。

為歡慶「小米屏東環球專賣店」開幕，首日祭出限量100名「小米手環4」加1元多1件；首兩日前30名進店即贈小米T-Shirt。此外，首二日更特別推出購買小米9T Pro送小米手環4等單店限定限量優惠。

小米台灣總經理羅燕表示，小米台灣持續發展新零售模式，自2016年底以來攜手鴻邁科技，陸續於台灣北、中、南共7個縣市開設了8間小米專賣店，在雙方深度合作與共同努力之下，今年上半年小米於線下實體門市營業額（含3間小米之家）較去年同期成長81%，銷售表現亮眼。此次與鴻邁一同前進屏東，開設第9家小米專賣店，將深度耕耘在地市場。