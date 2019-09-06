小米屏東環球專賣店明開幕 限量小米手環4加1元多1件
小米台灣積極拓展線下實體通路，今天宣布「小米屏東環球專賣店」將於明（7）日開幕，搶攻南台灣的開學及中秋商機。
為歡慶「小米屏東環球專賣店」開幕，首日祭出限量100名「小米手環4」加1元多1件；首兩日前30名進店即贈小米T-Shirt。此外，首二日更特別推出購買小米9T Pro送小米手環4等單店限定限量優惠。
小米台灣總經理羅燕表示，小米台灣持續發展新零售模式，自2016年底以來攜手鴻邁科技，陸續於台灣北、中、南共7個縣市開設了8間小米專賣店，在雙方深度合作與共同努力之下，今年上半年小米於線下實體門市營業額（含3間小米之家）較去年同期成長81%，銷售表現亮眼。此次與鴻邁一同前進屏東，開設第9家小米專賣店，將深度耕耘在地市場。
小米指出，此次進駐的屏東環球購物中心，坐落於車站周邊的精華地帶，吸引影城、各式美食品牌等進駐，帶來眾多人潮，也是年輕人假日聚集的休閒地點。小米屏東環球專賣店占地28坪，採用小米形象3.0品牌陳列與設計風格，以半開架式陳列方式提供小米台灣全品項銷售的產品。店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區提供實機體驗。
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