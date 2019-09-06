嘉澤8月營收14.76億元 創歷史新高

2019-09-06 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



嘉澤今（6）日公布2019年8月營收為14.76億元，月增8.47%，年增11.89%，創單月歷史新高，主要是進入第3季傳統出貨旺季，隨著英特爾與超微（AMD）兩大平台均發表新產品，有機會推升該公司業績進一步往上。

另外，嘉澤旗下公司嘉基今天公告，將辦理初次上市現金增資發行新股案，預期將發行600萬股，發行價格暫定80元，主要目的是充實營運資金，預計可以籌到4.8億元。

AMD已新推出採用台積電7奈米製程的EPYC 2伺服器處理器，並量產出貨，英特爾Cascade Lake伺服器處理器，同樣進入出貨旺季。嘉澤獲得認證通過，搶下英特爾及AMD的伺服器處理器金屬扣件及塑膠底座訂單，2019第4季將帶來明顯業績貢獻；法人看好嘉澤2019下半年營收表現。

嘉澤2019第2季稅後純益4.16億元，年增10.63%，季增31.23%，第2季每股稅後純益（EPS）4.02元，與去年同期的4.03元相當，較第1季EPS3.1元成長。

嘉澤2019上半年稅後純益7.33億元，年增16.16%，上半年EPS為7.12元，較去年同期EPS6.76元增長嘉澤第2季營收36.08億元，年增10.87%，季增10.91%，該公司上半年營收68.61億元，年增14.42%，受到營收規模放大之下，使得嘉澤第2季獲利，以及上半年獲利，均交出成長的成績單。

AMD的EPYC 2伺服器處理器2019下半年量產出貨，包括華碩、技嘉、聯想、戴爾及惠普等大廠的EPYC 2伺服器開案量，較上代增加數倍，而且亞馬遜、Google、微軟、Twitter等網路大廠也確定採用EPYC 2打造資料中心。超微EPYC 2金屬件及塑膠底座整套插槽（socket）供應商只有兩家，嘉澤是其中之一，加上供貨比重高且單價好，第4季將挹注營收。

英特爾2019下半年資料中心業務出貨轉強，搭載Cascade Lake處理器的Purley平台出貨暢旺，嘉澤直接受惠。嘉澤過去在Purley平台只供應金屬扣件，但7月獲認證通過後，塑膠底座也將於第4季開始出貨，隨著Cascade Lake出貨持續拉高，有助於嘉澤業績表現。