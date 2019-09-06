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三星98吋QLED 8K量子電視 將在台上市

2019-09-06 18:44經濟日報 記者張義宮╱即時報導

三星98吋QLED 8K量子電視將在台上市。 圖／三星提供
三星98吋QLED 8K量子電視將在台上市。 圖／三星提供
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全球最大電視品牌的三星宣布98吋QLED 8K量子電視即將在台上市，備戰2020東京奧運8K商機，及因應全球電視大尺寸化的趨勢；面板雙虎的群創 (3481)、友達都有多元尺寸的8K電視面板供應市場，爭取8K電視新商機。

台灣三星電子表示，積極布局8K電視產品，除了稍早推出的65吋、75吋及82吋QLED 8K量子電視外，最大98吋QLED 8K量子電視在2019台北3C電腦電器空調影音展亮相，成為展場全新的大尺寸電視產品，以超大尺寸、絕美畫質及出色的AI智慧科技帶給消費者影音新饗宴。

根據台灣市場調查顯示，4K電視在今年第2季已達到近八成滲透率，已接近飽和，市場往更高階邁進。過去，8K在台灣市場還不到1%的滲透率，然而在各品牌全力布局、拓展8K新藍海的趨勢下，讓台灣8K市場銷售力道強勁，預估2019年整體市場挑戰5%滲透率。

台灣三星指出，今年以QLED 8K量子電視以及75吋以上大尺寸機種為後盾，市佔率日漸攀升，其中75吋以上大尺寸機種，更強佔近40%市佔率，銷售額較去年同期成長106%；樂觀期待目標於8K市場搶下市佔第一。

日前才閉幕的「2019智慧顯示展覽會2019）」，友達、群創將8K電視面板作為門面新產品，友達以85吋為主，打入日系知名電視品牌供應鏈，群創最大可達120吋，均看好2020東京奧運8K訊號轉播帶來的新商機。

友達表示，推出的8K電視面板，以85、75及65吋為主，又以85吋的高階面板賣得最好，目前市場上有多家推出85吋的8K電視，有多家都是採用友達的產品，特別是85及75吋兩款面板，還供不應求。8K電視面板均以7.5代線切割成二片面板，85 吋的市場接受度較高，預期2020年的東京奧運以8K訊號轉播，有助帶動8K電視的熱潮。

群創指出，新推出120吋全球首發的8K 電視，若以銷售量而言，65、75及85吋的8K電視面板，將扮演衝量的三個尺寸。8K電視在去年被視為8K元年，東京奧運將有推波助瀾的效益，可視為起飛年。

市調單位 IHS Markit預期，8K電視今年進入起步階段，有機會成長到超過43萬台，到2020年全年估計會再增加到200萬台，包括索尼 (Sony)、夏普、Panasonic、三星、LG等日韓系品牌，加上大陸多家電視大廠，相繼推出8K電視，看準明年東京奧運登場，將掀起一波8K電視買氣。

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