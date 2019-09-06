友達致力企業永續 獲《天下雜誌》CSR企業公民獎

2019-09-06 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）以企業永續經營理念，積極投入產學合作及青年培力就業計畫，榮獲2019《天下雜誌》CSR企業公民獎-大型企業組前十大企業殊榮，於四大評比項目「公司治理、企業承諾、社會參與和環境永續」展現卓越成績，深獲評審團好評，肯定友達於經濟、環境以及社會三構面均衡發展的決心。

友達董事長暨執行長彭双浪代表領獎，他表示，友達以永續經營為核心思維，為靈活應變產業挑戰，由跨部門單位組成永續發展委員會，有效串接世界潮流、整合資源並緊密結合營運核心策略，至今已獲諸多成效。

同時，友達重視青年人才的培育，2017年攜手仁寶、緯創發起GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，秉持著線上學習、線下實作精神，兩年來已號召21家企業及42所學校加入。彭双浪期許，未來希望能吸引更多跨領域產業共襄盛舉，擴大企業人才庫並提升台灣競爭力。

專精線上數位服務的緯育公司建置GOLF雲端學習平台，整合各家企業豐富的培訓及實習資源，推出上百門線上學習課程，包括人工智慧、大數據分析等熱門領域，目前已提供5,000個學習帳號。此外，友達每年舉辦「A+種子暑期實習計畫」，16年以來在全球培育超過1500名優秀實習生，協助在校學生提前與產業接軌，培養正確職場價值觀及工作態度。

友達關注全球氣候變遷風險，領先業界作法採「碳能源」、「循環經濟」工作小組橫向協作，以企業高度綜觀全局，積極投入節能、節水、環境指標及原物料減量，運用製程節能技術改善、產品創新設計等，創造低碳商機。在積極管理用水後， 2018年友達製程水回收率達91%，共計1.52億噸的回收水量相當於50萬戶家庭的年度用量，展現自我挑戰高標準節水決心。

友達並率先以國際節能績效量測與驗證IPMVP（International Performance Measurement and Verification Protocol），導入國際最具公信力指引，搭配第三方專業驗證機構，強化數據品質與能源自主管理能力，以專業、客觀成效，樹立標竿典範。