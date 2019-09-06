宏達電公布8月營收7.3億元 月增66.8%

相關新聞
藍天8月營收創5個月新高 營運旺到11月2019-09-06 14:46
手機廠三星、華為 搶攻5G晶片2019-09-06 14:44
三星與華為投入5G晶片 5G大戰一觸即發2019-09-06 11:15
太陽能模組庫存創新低 市調：報價即將翻揚2019-09-06 10:20
大陸跨境電商大整併 阿里20億美元買下網易考拉2019-09-06 09:40
天下企業公民獎 台灣大拿下第12座2019-09-06 01:35
宏碁 強攻電競 推新品牌2019-09-06 01:29
行銷線上／電商經營分眾 擴大獲利模式2019-09-06 01:19
華碩筆電、穿戴裝置 IFA亮相2019-09-06 00:00
宏碁新電競座艙 要價43萬2019-09-06 00:00
亞太攜生活工場 打造新商業模式2019-09-05 23:57
合勤控攻5G 先蹲馬步2019-09-05 23:53
平價iPhone SE 傳明春上市2019-09-05 23:36
夏普與三星 簽專利協議2019-09-05 23:36
台積看半導體景氣 明年不妙2019-09-05 23:36
工研院與微軟攜手 共拓AI晶片應用商機2019-09-05 20:57
全國電總經理林政勳 樂觀看今年營收可望超過去年2019-09-05 20:47
工研院訪微軟總部 交流AI晶片趨勢2019-09-05 14:22
電商喜迎中秋 各出奇招2019-09-05 14:22
夏普與三星 達成無線通訊專利許可協議2019-09-05 14:22
旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈2019-09-05 13:16
訊芯-KY：5G點火 業績旺2019-09-05 13:10
鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議2019-09-05 11:48
謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊2019-09-05 01:17
謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談2019-09-05 01:14
謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機2019-09-05 01:14
熱門文章
台積看半導體景氣 明年不妙2019-09-05 23:36
有線電視用戶 跌破500萬2019-09-06 01:55
影／長榮空服員罷工落幕2個月 工會控資方持續追殺2019-09-06 12:52
外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元2019-09-05 17:37
玉山Only卡上市 6大廉價航空10％現金回饋2019-09-06 06:00
桃空職工再出招 長榮航發千言聲明2019-09-06 12:33
台商回流添六家 投資85億2019-09-06 01:20
中纖大賣台企銀股4.3萬張2019-09-06 02:17
名家觀點／三個「一定」 景氣回不去了2019-09-06 01:24
離岸風電好「薪」情 開發商沃旭能源開出40職缺2019-09-06 09:01
不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長2019-09-05 19:45
轉單效應 八產業出口逆勢增2019-09-05 23:52
台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元2019-09-05 19:04
平價iPhone SE 傳明春上市2019-09-05 23:36
太陽能模組庫存創新低 市調：報價即將翻揚2019-09-06 10:20
企併法翻修 瞄準四大面向2019-09-06 01:16
蝦皮9.9購物節 優惠超猛2019-09-06 01:57
合勤控攻5G 先蹲馬步2019-09-05 23:53
誤差6％ 我稅收總是估不準2019-09-05 23:47
國票金想併安泰銀行？ 顧立雄：沒這麼簡單2019-09-05 17:00
中秋送禮支出 不能抵營業稅2019-09-06 02:22
大陸跨境電商大整併 阿里20億美元買下網易考拉2019-09-06 09:40
宏碁 強攻電競 推新品牌2019-09-06 01:29
興達海基與沃旭完成首座台灣製造水下基礎轉接段試製2019-09-06 12:07
新壽外溢保單 健身減費擴大2019-09-05 23:29
微熱山丘 也加碼台灣投資2019-09-06 01:21
拚2030公車電動化 交通部盼提升電池自製力2019-09-05 22:42
境外金融業務 獲利攀高2019-09-06 02:17
安達人壽 獲頒女性保單失能扶助險獎2019-09-05 22:11
發票統編誤植 須收回重開2019-09-06 02:22
APEC領袖代表 傳張忠謀出任2019-09-05 23:36
華碩筆電、穿戴裝置 IFA亮相2019-09-06 00:00
旅宿業貸款 信保基金力挺2019-09-06 00:04
BTC閉幕 生技業提四倡議2019-09-06 01:21
玉山Only卡 紅利點數最高13倍2019-09-06 02:22
手機+VR挹注營運增溫 宏達電8月營收7.3億、月增66.72%2019-09-06 15:45
宏碁新電競座艙 要價43萬2019-09-06 00:00
三星與華為投入5G晶片 5G大戰一觸即發2019-09-06 11:15
玉山金控12度榮獲「天下企業公民獎」金融業第1名2019-09-05 18:18
經部救觀光 發5.8億夜市抵用券2019-09-05 23:14
留言