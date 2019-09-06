宏達電公布8月營收7.3億元 月增66.8%

2019-09-06 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）公布8月營收7.3億元，月增66.8%、年減47.1%。累計前8月營收69.3億元，年減62%。

宏達電表示，VR內容平台Viveport日前宣布Infinity 無限制虛擬實境訂閱服務正式支援Valve Index 頭顯設備，在一年之內，Viveport已成為跨硬體的平台，讓Vive、Oculus Rift、Windows Mixed Reality與Valve Index等主要連接PC主機的VR設備設備，都能使用Viveport的服務。