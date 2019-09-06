新安東京海上產險 首推「保單辨識」服務

2019-09-06 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



迎接智能保險時代，新安東京海上產險6日宣布，推出「保單辨識」及「智能客服」二項全新體驗保險服務，其中，「保單辨識」首推將資料萃取的技術運用在保單上傳、內容分析辨識，除成功透過科技翻轉傳統投保流程，客戶也能體驗便捷的投保服務。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，目前民眾透過網路投保汽車險，儘管流程步驟已簡化不少，但仍需填寫車種、發照日、排氣量等相關資料，對「怕麻煩、不想花時間填寫太多資料」的民眾來說，就像是件苦差事。

為解決民眾痛點，新安東京海上產險與愛酷智能科技技術團隊合作，採用「OCR文字萃取光學字元辨識技術」，民眾只要拍下汽車險保單並上傳「E保網-保單辨識」中，系統即會啟動文字萃取分析，將資料自動帶入必填欄位內，不怕一指神功拖慢打字的時間，還能為民眾量身打造最適投保組合。

新安東京海上產險繼今(2019)年4月份與Yahoo奇摩攜手共同推生全新保險智能平台「E保網」後，以淺顯易懂方式提供正確重要的保險知識及車險保費試算深受大眾歡迎。

為慶祝「保單辨識」新服務上線，特舉辦「汽車險保單上傳 體驗速算好禮三重送」抽獎活動，即日起至9月30日，消費者只要成功上傳汽車險保單即可參加抽獎活動，有機會把日本東京機票補助金2萬元帶回家。

新安東京海上產險也推出「智能客服」的新服務，則由AI人工智慧「e寶」負責，提供線上客戶24小時即時獲得相關保險諮詢答覆。

民眾除了可直接發問問題之外，智能客服更在一開始就提供了「主題選單」，消費者可依自己的需求直接點選主題，無須key打任何問題也能迅速得到答案。

最特別的是，民眾提問後，系統在尋找答案時也同步自動萃取關鍵字並加以分析，在提供答案的同時也出現相關選單，讓民眾能連帶得知其他相關資訊。

透過人工智慧語意解析技術，加上不斷地累積客戶提問數量，都讓智能客服持續優化其修正能力、提升回覆效率與答案精準度，有效地解決客戶的諮詢需求。