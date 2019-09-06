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手機+VR挹注營運增溫 宏達電8月營收7.3億、月增66.72%

2019-09-06 15:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

HTC VIVE導入VR多人同步體驗解決方案。(圖:宏達電提供)
HTC VIVE導入VR多人同步體驗解決方案。(圖:宏達電提供)
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宏達電（2498）今(6)日公布8月自結合併營收7.3億元，月增66.72%，年減47.11%，營收增溫，主受惠於智慧手機推出限時優惠活動，在VR部分則是推出全新無線跨平台內容共享模式VIVEPORT串流，及VIVEPORT宣布 VIVEPORT Infinity 無限制虛擬實境訂閱服務正式支援Valve Index 頭顯設備等，挹注營運的表現。

宏達電累計今年前8月營收69.3億元，年減62.26%；宏達電表示，在暑假期間陸續推出優惠活動，繼7月15日推出第一波的《HTC好友總動員》，嘉惠許多HTC手機用戶後，8月1日再推出為期一個月的《HTC好友總動員Part 2》，邀請台灣HTC老客戶回娘家享指定機型手機健檢、優惠價更換原廠電池、購機享配件與舊換新最高5,000元等服務與優惠。

宏達電持續在VR布局， HTC VIVE在8月初ChinaJoy 2019大會中推出全新無線跨平台內容共享模式VIVEPORT串流，用戶無需任何額外配件及線纜輔助，通過一鍵操作便可輕鬆在一體機上暢玩數千款PC VR應用程式，讓全球消費者能擺脫線纜輕鬆獲取優質VR體驗。

另外，VIVEPORT宣布 VIVEPORT Infinity 無限制虛擬實境訂閱服務正式支援Valve Index 頭顯設備，在一年之內，VIVEPORT 就成為跨硬體的平台，讓VIVE、Oculus Rift、Windows Mixed Reality與Valve Index等主要連接PC主機的VR設備設備都能使用。

宏達電指出， HTC VIVE成功透過新媒體科技結合影像藝術創作，將台灣VR的實力推向國際舞台，影展期間作品不僅備受國際影人好評，在第76屆威尼斯影展中VR互動藝術創作《祈禱》更成為VR放映展區進場的第一個作品。在10月高雄與11月金馬影展時，《祈禱》與VR動畫《Gloomy Eyes》(咕嚕米的眼睛)，將分別將進行台灣首映。

宏達電和被國家遊樂園歷史協會評選為「全世界最美麗的主題遊樂園」的Busch Gardens Williamsburg與專為主題公園設計體驗的Falcon公司聯手合作，特別在園中的愛爾蘭主題區重塑現有的動態虛擬實境模擬遊戲，推出一個前所未有的經歷與體驗。

宏達電說，這次的合作搭載全世界第一個專為VR主題遊樂設施所設計的頭顯設備，能安全地吸附、拆卸與清潔，這個解決方案讓Busch Gardens乘載高流量的遊客數，並保持乾淨衛生，對整體營運帶來相當大的助益，讓更多遊客享受虛擬實境體驗。

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