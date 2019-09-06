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攻8K市場 三星98吋8K量子電視登台上市

2019-09-06 14:16經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

三星98吋QLED 8K量子電視將在台上市。 圖／三星提供
三星98吋QLED 8K量子電視將在台上市。 圖／三星提供
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備戰2020東京奧運8K商機及因應全球電視大尺寸化的趨勢，台灣三星電子積極布局8K電視產品，除稍早推出的65吋、75吋及82吋QLED 8K 量子電視外，今（6）日宣布台灣市售最大98吋QLED 8K量子電視即將在台上市。

根據台灣市場調查顯示，4K在今年第2季已達近8成滲透率，已接近飽和，市場往更高階邁進。過去，8K在台灣市場還不到1%的滲透率，但在各品牌全力布局、拓展8K新藍海的趨勢下，台灣8K市場銷售力道強勁，預估今年整體市場挑戰5%滲透率。

台灣三星今年以QLED 8K量子電視及75吋以上大尺寸機種為後盾，市佔率日漸攀升，其中75吋以上大尺寸機種，更佔近40%市佔率，銷售額較去年同期成長106%；三星指出，樂觀期待在台灣8K市場搶下市佔第一。

歡慶98吋QLED 8K量子電視在台上市，台灣三星特別推出「放大你的視聽娛樂」優惠方案，自9月9日起至12月2日止，購買指定機種並郵寄回函或上網登錄，就可獲得OSIM uInfinity Luxe天王之王頭等款按摩椅、Galaxy Note10+或 Samsung harman/kardon Soundbar Q80R多樣好禮；購買The Frame美學電視也可獲得美學新旗艦組合。

台灣三星表示，98吋QLED 8K量子電視鎖定金字塔頂端族群，具3,300萬像素、超高動態範圍最高達5,000 nits、HDR 10+動態捕捉科技，及引領業界的革命性金屬量子點顯色技術，完美呈現100%色域，展現極致真細膩的色彩表現；8K量子尖端智慧處理器更運用AI人工智慧學習，從中持續建立資料庫及影像最佳化準則，讓QLED 8K量子電視越看越完美。

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