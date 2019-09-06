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收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「自動續訂」的消費爭議愈來愈多，根據消基會的最新調查發現，此次調查15個交友軟體均有付費內容，但卻有多達13家的高階VIP服務都有自動續訂，但卻不是每一家都清楚標示於購買方的頁面，且不只交友軟體，消基會表示，近來也接獲不少民眾投訴《蘋果新聞網》一樣沒有自動取消訂閱的服務，時間一到也是自動續訂，且客服專線始終忙線中。

消保處副處長吳政學也指出，「自動續訂」爭議確實愈來愈多，目前消保處已請法制單位進行相關研究，但資訊的透明化且充分揭露，是保護消費者的必要原則，未來不排除將進一步針對各產業類別的定型化契約應記載及不得記載事項，做必要的檢討與修正。

消基會進一步表示，不只蘋果新聞網，其實許多的網路交易契約關於「自動續訂」一事，皆未有明確說明，甚至有交友軟體直接表示，點選「訂閱」後，即表示您授權按月自動向您收取訂閱費用，導致消費者往往都是等到收到帳單後，才發現自己已被逐月扣款，消費者權益明顯受到影響。

消基會資通訊委員會委員謝穎青律師指出，是否「自動訂閱」、「自動續訂」對消費者來說是重要資訊，業者應說明清楚且明顯的標示於購買方案頁面，並且應於消費者訂閱期將屆前通知下次扣款日期，善盡告知的義務，但除了近來接獲不少民眾申訴的蘋果新聞網外，許多的網路業者多沒有提供適當機制，讓消費者進，也讓消費者可以退。

謝穎青進一步指出，許多網路交易都會先跳出優惠或免費內容後，才跳出自動續約的價格，這種讓自動續約相關文字隱藏在其他畫面的做法，是業者的故意誤導。消基會強調，「自動續約」的資訊，必需取得消費者明示上的同意，

若沒有做到消費者明示上的同意，消基會秘書長吳榮達律師表示，「這根本就是在剝奪消費者的自主意識」。

消基會呼籲主管機關，應重新檢視各個交易型態的定型化契約應記載及不得記載事項中，關於「自動續訂」的規範，應對現行規範進行更嚴格的檢視和訂法，對業者要有更強制的約束力量。

消基會指出，許多的網路交易契約關於「自動續訂」一事，皆未有明確說明，甚至有交友軟...
消基會指出，許多的網路交易契約關於「自動續訂」一事，皆未有明確說明，甚至有交友軟體直接表示，點選「訂閱」後，即表示您授權按月自動向您收取訂閱費用，導致消費者往往都是等到收到帳單後，才發現自己已被逐月扣款，消費者權益明顯受到影響。 圖／消基會提供
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