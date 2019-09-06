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電池三雄8月靚 新普營收創新高

2019-09-06 11:54經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

電池族群8月營收站高崗，新普（6121）、順達繳出月營收雙成長佳績，加百裕也月增13.1%，法人看好，電池三雄進入出貨旺季，營運可望持續增溫。

看好電池模組廠旺季營運，順達、加百裕、新普近期股價都呈現強勢格局，今（6）日在新普領頭帶領下，股價持續攻高。新普盤中上漲逾2.5％、順達近2％，加百裕則維持紅盤之上。

電池三雄相繼公告8月營收，順達來到18.61億元，月增32%、年增10.9%，為九個月新高；加百裕8月則攻上9.03億元，月增13.1%，但年減4.8%。

新普8月營收則衝上68.43億元，月增6%、年增27.9%，創下歷史新高紀錄。主要來自IT事業進入傳統旺季，包含NB及AirPods業務出貨量成長帶動。

此外，新普近年搶攻非IT業務，主要動能兩輪電動車也展現效益;累計新普今年前8個月營收444.3億元，年增15.3%。

新普今年定調，營運仍維持雙位數成長，主要來自IT業務將穩健成長，筆電電池模組在持穩下，真無線藍芽耳機AirPods將催動IT業務成長。

在非IT部分，兩輪電動自行車電池持續呈強勁成長。另一個新業務資料備援電池模組（BBU），將於第4季開始小量出貨。

新普董事長宋福祥指出，第3季營收有機會挑戰歷史新高，各項產品動能看起來都還不錯，預期下半年整體營運將超過去年同期，全年來看，獲利也將超越去年。

由於傳統3C行業近年成長陷入瓶頸，因此，新普近年積極轉型，開發資料中心備援電池、工業型產品、醫療相關產品及二輪電動車市場，在新事業中，尤以二輪電動車比重最大，目前對新普營運有較顯著貢獻。

新普營收
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