大陸跨境電商大整併 阿里20億美元買下網易考拉

2019-09-06 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸電商行業再現大整併，中國電商龍頭阿里巴巴6日上午宣布，以20億美元（約新台幣624億美元）全資收購中國最大跨境電商－網易考拉。此舉將使阿里巴巴拿下大陸跨境電商市場半壁江山，並可望改變大陸跨境電商業者長期以來為爭奪市場而採取大規模補貼的現象。

據上海《澎湃新聞》報導，天貓進出口事業群總經理劉鵬將兼任考拉CEO。考拉品牌將繼續保持獨立運營。對於阿里巴巴收購考拉，網易公司首席執行官丁磊稱，很高興與阿里巴巴達成合作，這符合網易在新時期下的戰略選擇，有利於各方的長遠發展。

阿里巴巴集團首席執行官張勇則在新聞稿中表示，「我們對中國進口的消費市場充滿信心，我們也感謝網易孵化和孕育出優秀的跨境電商平台，歡迎考拉加入阿里巴巴大家庭。」

張勇稱，「中國的進口電商還在初期，中國的進口空間將不斷擴大，阿里未來將傾全力，充分發揮生態協同效應，持續優化中國消費者的進口商品消費體驗。」

阿里巴巴在2014年2月正式推出跨境電商業務「天貓國際」，網易考拉和天貓國際是目前大陸前兩大跨境電商。

根據市調公司艾媒諮詢發布的「2018-2019中國跨境電商市場研究報告」，2018年網易考拉以27.1%的市佔率居冠，天貓國際和京東的「海囤全球」市佔率分別為24.0%和13.2%。

亦即，天貓國際攜手網易考拉後，在中國跨境電商的市佔將超過50%。

馬雲即將在本月10日卸任阿里巴巴董事局主席，由張勇接任。張勇正式成為阿里巴巴新掌門人前動作頻頻，除拿下網易考拉，6日並宣布將斥資7億美元入股網易雲音樂。張勇稱，阿理巴巴希望與網易在文化娛樂領域產生更多「化學反應」。

在去年11月於上海舉辦的首屆中國國際進口博覽會上，張勇曾誇下海口，阿里將集合數字經濟體的力量，在未來五年實現全球2,000億美元的進口額，覆蓋旗下天貓、天貓國際、B2B、盒馬、雲象、銀泰、大潤發、零售通等阿里數字經濟體各業務，涉及120多個國家和地區多個特色進口品類。