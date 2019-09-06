宏碁 強攻電競 推新品牌

2019-09-06 01:29 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 謝艾莉 ／柏林5日電



宏碁董事長暨執行長陳俊聖 謝艾莉/攝影 分享 facebook 宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，未來旗下電競公司酷碁會針對不同目標受眾推出另一個全新品牌，為宏碁啟動雙重轉型的重要戰略。

宏碁目前分出多元事業體，陳俊聖說，無論併購、收購或是分割出去等各種方式都有可能進行，主要都是為了幫助宏碁轉型。

宏碁針對內容創造者推出全新品牌ConceptD成功出擊，建立Lifestyle（生活型態）的品牌概念。陳俊聖指出，全球知名的英國札哈．哈蒂（Zaha Hadid）建築師事務所中，PC設備全為ConceptD，還參加宏碁在柏林的新品發表會，發表使用者見證。

陳俊聖說明，宏碁正在做「Lifestyle品牌」，產品範圍不設限，從衣服、鞋子、包包等都有可能。宏碁的電競背包最近在歐洲接獲大單，去年光賣電競背包一年就有上億元的營業額，讓電競品牌Predator呈現多角化面貌。

宏碁2018年將電競周邊事業體分拆成立酷碁公司，賣二代佛珠、滑鼠墊銷售量都創下佳績，現在規劃針對不同的目標受眾再推出新品牌搶市。陳俊聖說，「以前在PC產業，都是做產品，而不是品牌」，宏碁在Predator強調品牌背後的文化與精神，這五年來帶動宏碁ASP（平均銷售單價）持續正成長。

陳俊聖表示，Predator目標很清楚且明確，建立獨有品牌價值，宏碁接下來不排除以多品牌、主打不同產品的策略，但都是以Lifestyle為核心理念。他坦言，要不斷轉型升級、「如果還停留在五年前的話，必死無疑」，世界、產業變化很快，唯一解決方法就是要跟著變得更快。