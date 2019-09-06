天下企業公民獎 台灣大拿下第12座

2019-09-06 01:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



台灣大哥大昨（5）日獲頒《天下企業公民獎》，勇奪全台大型企業排名第七、電信業第一的亮眼成績，是台灣大的第12座《天下企業公民獎》，同時也讓台灣大成為全台電信業歷屆獲獎最多且排名首位的業者。 台灣大再獲《天下企業公民獎》，勇奪全台大型企業排行第七、電信業第一的亮眼成績。 台灣大哥大／提供 分享 facebook

台灣大表示，獲得第13屆《天下企業公民獎》，以「社會參與」、「環境永續」兩面向受到評審高度肯定。

台灣大表示，以「科技公益」做為社會參與經營的核心，發展出超過20個、彼此環環相扣的專案；《i無限數位公益》幫助公益團體以「公益微電影」群眾倡議與募款，媒合myfone行創獎的優秀影視音人才進行拍攝，評審給予極高肯定，獲得「台灣大以公益微電影形式串起各方需求，不僅協助公益團體募款，也厚植影視音人才，形成企業獨特的CSR綜效」的高度評價。

台灣大透過《Coding Fun偏鄉玩程式》及創新公益的《數位苗圃》等專案，幫助偏鄉學校、弱勢學子，跨出科學教育、數位應用的第一哩路，評審認為，「台灣大近年積極投入偏鄉科學教育，為扭轉教育資源的城鄉落差做出有力行動」。

台灣大總經理林之晨表示，上任後提出「超5G」策略，特別點出「Green」-堅持愛台灣、愛人類、愛地球，做為台灣大成為國際級企業永續發展的宗旨。

林之晨說，台灣大從360度全方位的回應八大利害關係人，在企業追求獲利的同時，運用企業核心幫助需要幫助的人，努力降低企業對環境、社會的負面影響，創造外部最大的正向效益。

台灣大多年推動「台灣大綠能、永續大未來」計畫，今年6月獲得SBTi科學減碳目標的審核，是全台第一個電信及服務業獲此認證的企業，預計2030年，台灣大在範疇一及範疇二的碳排放量需較2016年減少30%、範疇三的碳排放量較2018年減少15%。

此外，連續三年推動創新綠能公益「種福電」，為公益團體募款打造能自發自用的太陽能光電系統，除省下電費，更保證收購綠色憑證20年，大幅減低公益團體募款的壓力，更為地球創造乾淨能源。

因應5G時代來臨，台灣大已轉型成為新世代網路科技公司，致力布局T.I.M.E (電信、網路、媒體娛樂、電子商務)多角化經營，並以「超5G」策略結合6C營運核心，對應17項聯合國SDGs，鑑別出22項重大主題，創造七大品牌亮點價值，全面回應八大利害關係人，未來持續以數位匯流領航者之姿，成為國際資通訊產業的標竿企業。