三星電子率先以8K內容支援技術 擴展HDR10 +生態圈

2019-09-05



三星電子宣布將率先支援8K HDR10+內容,與歐洲主要影音串流服務巨頭展開合作。三星透過這項宣佈,樹立其在HDR(高動態範圍)規範制定上的領導地位。歐洲三大OTT(Over-the-top)服務供應商CHILI、The Explorers和MEGOGO,未來將同步支援4K HDR10+與最新的8K HDR10+技術。

HDR10+技術能優化亮度並最大化對比度,讓亮部更明亮、暗部更深邃。所有的UHD電視和2019 8K機型,包括三星的QLED電視系列已搭載這項功能。

三星電子影像顯示事業部執行副總裁Hyogun Lee表示,隨著HDR成為超高畫質的核心技術之一,我們的HDR10+格式能使每一個影像,栩栩如生躍然於螢幕上,原汁原味呈現製片者的嘔心之作。展望未來,我們將與頂尖的串流服務供應商建立合作關係,並為旗下電視配備支援全球領先8K HDR10+所需的技術,鞏固三星的業界龍頭地位。

MEGOGO執行長Victor Chekanov在受訪時指出,與三星的此次合作,主要目標是為消費者提供最優質的內容服務。我們將維持MEGOGO在俄羅斯OTT服務市場的先鋒地位,並計劃於今年夏季結束之際,開始向三星智慧電視用戶提供數十部HDR10+電影作品。

除上述OTT串流服務外,其他幾家領先業界的內容合作夥伴,亦正與三星密切展開合作關係。Rakuten TV、Deutsche Telekom的Magenta TV與Videociety,預計在2019年第四季到2020年第一季期間,為旗下VOD服務注入HDR10+技術。此外,法國首家提供直播與隨選電視頻道的一站式OTT串流平台Molotov,亦正考慮採用HDR10 +技術。頂尖內容夥伴陣容的不斷壯大,顯示影視產業以最佳觀看體驗,造福廣大消費者的堅毅決心。

HDR10+內容的供應性不斷提升。環球影業家庭娛樂(Universal Pictures Home Entertainment)和華納兄弟家庭娛樂(Warner Bros. Home Entertainment)兩大影視巨擘,近日宣布首次推出支援HDR10 +技術的UHD藍光影片,分別為《寵物當家2》(The Secret Life of Pets 2)與《哥吉拉II怪獸之王》(Godzilla: King of the Monsters),其UHD藍光光碟已由二十世紀福斯和其他片商發行。

去年,三星電子攜手松下與二十世紀福克斯,共同推動HDR10+認證和標誌計劃,至今共有81家企業加入行列,對產業發揮莫大的影響力。繼韓國、日本和美國認證中心的落成啟用,三星藉由去年12月在中國成立的HDR10+中心擴大佈局。隨著海信等電視製造商在中國取得HDR 10+認證,HDR10+聯盟將進一步擴大陣容。