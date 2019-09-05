親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

賴海哲不想見劉鶴 美中貿易談判難有突破

鴻海8月營收3,988.15億元 創歷年同期新高

2019-09-05 19:40經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公布8月營收3988.15億元，月成長0.2%，連續六個月呈現月成長，年成長0.5%，創歷年同期新高。

鴻海統計，今年8月三大產品表現，從月增來看通訊第一，其次運算、消費居第三，至於年增表現通訊優於運算，運算優於消費。

鴻海營收3C
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

電商喜迎中秋 各出奇招

2019-09-05 14:22

夏普與三星 達成無線通訊專利許可協議

2019-09-05 14:22

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

訊芯-KY：5G點火 業績旺

2019-09-05 13:10

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

阿里巴巴「採購節」開跑 盼為台灣中小企注入外貿動能

2019-09-05 09:34

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談

2019-09-05 01:14

謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機

2019-09-05 01:14

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

首度推出非硬體服務 宏碁打造電競社群平台

2019-09-05 00:37

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

台PC出貨 上季增2％

2019-09-04 23:47

SEMI：12吋廠投資明年回溫

2019-09-04 23:36

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

台積電效應 東煒建設落腳台南樹谷園區建大型物流中心

2019-09-04 19:43

聯茂8月營收逾21.7億元 創單月歷史新高

2019-09-04 15:26
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

憂我被列操縱國 工商界：匯率問題 應以台商為重

2019-09-05 00:34

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

台商回流 台中就博會7日釋出3700個職缺

2019-09-04 21:29

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

貿戰衝擊政府喊話 工具機將有百億元訂單需求

2019-09-05 00:39

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

鴻海8月營收3,988.15億元 創歷年同期新高

2019-09-05 19:40

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

處分擔保品 高雄銀標脫慶富土地

2019-09-05 00:24

海外繳所得稅 回台可抵減

2019-09-04 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top